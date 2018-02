FDCT quer reduzir taxa de aprovação de projectos

Mais rigor e menos projectos aprovados é o que pretende implementar o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia. No ano passado, a taxa de aprovação foi de 40%, inferior a anos anteriores mas, ainda assim, bastante superior aos cerca de 20% praticados por outros fundos da China continental.

Catarina Vila Nova

No ano passado, o Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (FDCT) recebeu um total de 744 candidaturas a financiamento, tendo aprovado 400 pelo montante global de 198 milhões de patacas. Para além destas, especificamente na área da investigação científica, foram aprovados 114 projectos, de um total de 281 candidatos, que irão receber 153 milhões de patacas. “De um modo geral, a taxa de aprovação é de 40% e nós temos tentado diminuir essa taxa de aprovação porque os recursos são limitados e as candidaturas são cada vez mais”, explicou ontem Cheang Kun Wai, membro do conselho de administração do FDCT.

“Depois de ter tomado como referência as taxas de aprovação de outros fundos da China nós verificamos que a taxa de aprovação é por volta de 20 a 28%. Nós gostaríamos de ser mais rigorosos diminuindo essa taxa de aprovação. Claro que não pretendemos atingir 20% mas queremos ser mais rigorosos”, esclareceu Cheang Kun Wai. Segundo números ontem avançados pelo mesmo responsável, em conferência de imprensa, esta taxa tem vindo a diminuir desde 2015, ano em que foi de 72%, tendo sido de cerca de 65% em 2016.

Em 2017, foram ainda aprovados pelo FDCT 268 projectos de popularização científica, cujo valor ultrapassou os 21 milhões de patacas. As despesas totais do FDCT, no ano passado, ascenderam aos 274 milhões de patacas, sendo que o maior montante foi destinado ao apoio financeiro, em mais de 224 milhões. Em 2015, os gastos globais deste fundo foram de 340 milhões e em 2016 de 360 milhões.

NOVOS LABORATÓRIOS DE REFERÊNCIA COM AUMENTO ORÇAMENTAL

Os dois novos Laboratórios de Referência do Estado, cuja inauguração está prevista ainda para este ano, irão estar dotados, cada um, de um orçamento de 27 milhões de patacas para três anos. Em Novembro, após uma reunião ordinária do Conselho de Cooperação de Ciência e Tecnologia entre o interior da China e Macau, Frederico Ma Chi Ngai, presidente do FDCT, anunciou a criação destes dois laboratórios que, na altura, teriam um orçamento previsto de 24 milhões de patacas, valor agora revisto em alta.

Em Abril, um grupo do Ministério da Ciência e Tecnologia da República Popular da China virá a Macau para fazer uma avaliação destes dois novos laboratórios que deverão entrar em funcionamento ainda este ano. Um será destinado à Internet das coisas e irá ficar na Universidade de Macau, enquanto que a Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau irá acolher o que terá como objecto de estudo a lua e os planetas.

CENTRO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA ABRIL

Durante a conferência de imprensa de ontem, Chan Wan Hei avançou ainda que o centro temporário de computação em nuvem irá ficar localizado no complexo do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais da Areia Preta. Este será apenas um centro piloto que se encontra actualmente na fase de montagem e que deverá entrar em testes em Abril. O sistema que vai ser implementado na infra-estrutura encontrava-se a ser desenvolvido pelo grupo Alibaba, em Dezembro último, empresa responsável pela implementação do conceito de cidade inteligente em Macau. Posteriormente será criado um centro de produção.

Na segunda metade deste ano será lançada uma consulta pública sobre a cidade inteligente, anunciou também ontem Frederico Ma Chi Ngai. O mesmo responsável explicou ainda que, no ano passado, só no âmbito da cidade inteligente foram subsidiados 14 projectos de estudo, no valor de mais de quatro milhões de patacas.