Caso Sulu Sou: Ho Iat Seng reitera respeito pela autonomia judicial

O presidente da Assembleia Legislativa (AL) veio ontem lembrar que o órgão legislativo respeita a autonomia judicial, numa alusão ao caso Sulu Sou. O deputado suspenso desde Dezembro alertou, na mesma ocasião, para a necessidade de o poder judicial estar atento à legalidade dos procedimentos da AL.

Cláudia Aranda

“Acerca do caso que ultimamente suscitou um interesse particular, refira-se que todos os trabalhos da Assembleia Legislativa têm sido desenvolvidos com o devido respeito pela autonomia judicial e pelo princípio de não interferência nos órgãos judiciários”, afirmou ontem Ho Iat Seng, no almoço de Primavera da Assembleia Legislativa (AL). O presidente da AL fez, desta forma, uma alusão ao caso Sulo Sou, sem o mencionar explicitamente, e à tentativa de proposta de lei para impedir recursos sobre suspensões de mandatos apresentada em Janeiro pelos deputados Vong Hin Fai e Kou Hoi In.

“O sistema político da RAEM, conforme está consagrado na Lei Básica, privilegia a predominância do poder Executivo, havendo uma relação, quer de complementaridade, quer de equilíbrio, entre este poder e o legislativo, com o poder judicial a gozar da sua própria autonomia”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa, reiterando também o respeito pelo Regime de Legislatura e do Estatuto dos Deputados e no Regimento da AL.

Alteração constitucional na China abre caminho para mudança na Lei Básica

Falando à margem do almoço de Primavera, o deputado Sulu Sou comentou o discurso de Ho Iat Seng, afirmando que a monitorização do poder executivo pelo poder legislativo ainda é “fraca”, e alertou para a necessidade do poder judicial estar atento à legalidade dos procedimentos da Assembleia Legislativa.

Sulu Sou, cujo mandato foi suspenso no início de Dezembro, aguarda agora a decisão do Tribunal de Última Instância sobre o interposto recurso. “Eu sempre acreditei que, num regime político normal, o poder legislativo deve monitorizar o Executivo, mas não há muito sucesso em Macau. Eu observei os sistemas legislativo e administrativo, mas a monitorização é muito fraca”, afirmou.

O deputado acrescentou que concorda “que todos deveriam respeitar a independência do poder judicial”, mas “também enfatizamos o processo legislativo”. “Nunca concordei que a Assembleia Legislativa fosse 100 por cento independente do sistema judicial, este deve verificar se os procedimentos são razoáveis, legais ou ilegais”.

Sulu Sou acrescentou que lamenta, juntamente com a Associação Novo Macau, não poder estar presente nos debates da AL, mas que tem sido feito um esfoço para trabalhar mais “fora da Assembleia”. “Depois da minha suspensão temos mais tempo para irmos à rua contactar com os cidadãos, é uma situação desfortunada mas, ao mesmo tempo, afortunada”, afirmou.

Sobre a proposta do Partido Comunista chinês de remover da Constituição da China o limite de dois mandatos para presidente, Sulu Sou afirmou que esta poderá ser uma oportunidade para Macau proceder também a uma alteração à Lei Básica e consagrar o sufrágio universal. “Se eles podem mudar a lei constitucional, também podemos mudar a nossa Lei Básica para tornar o sufrágio universal possível”, afirmou.