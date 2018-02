Admitidas três propostas para concurso público de análise da qualidade da água

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) recebeu um total de oito propostas para o concurso público dos serviços de análise da qualidade da água. Destas, o organismo aceitou apenas três, cujos valores variam entre 3.240 milhões e 3.811 milhões de patacas. São elas a Companhia de Tecnologia de Medição e Inspecção Macau Suntest, a Sociedade de Monitorização, Inspecção e Exame Enviroforce e a Companhia de Inspecção China Macau. O prazo do contrato será de três anos e a empresa deverá prestar à DSPA serviços de recolha de amostras de água e análise da qualidade da água costeira de Macau. Ficaram excluídas do concurso a Macau Análise e Detecção Companhia Limitada, a Companhia de Inspecção Análise Chong Kim, a Companhia de Desenvolvimento de Tecnologias Greenfort, a Sociedade de Construção Civil On Nong Limitada e a Agência Comercial Kai Iek.

