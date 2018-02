40º Aniversário traz Sporting de Portugal à China e inclui jogo em Macau

A equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal irá fazer uma digressão à China por ocasião dos 40 anos da visita da equipa portuguesa ao país, tendo sido o primeiro emblema português a fazê-lo. A visita do clube leonino ao Oriente vai ter lugar entre Maio e Julho, sendo que no programa constam jogos em Pequim, Xangai e Macau, para além da abertura de uma exposição itinerante nos respectivos locais, adiantou um responsável do departamento de comunicação do Sporting Clube de Portugal a este jornal. O PONTO FINAL recorda a passagem da comitiva leonina pela China, onde se destacou um encontro, em Pequim, frente à selecção nacional perante cerca de 100 mil espectadores.

Pedro André Santos

Depois de um interregno de vários anos, Macau voltará a ter uma equipa “grande” do panorama do futebol internacional a utilizar os relvados locais. O Sporting Clube de Portugal irá realizar uma digressão pela China para assinalar os 40 anos da visita do emblema português ao país, a 25 de Julho de 1978.

O programa comemorativo irá decorrer entre Março e Novembro deste ano e vai incluir três partidas de futebol com a equipa principal do Sporting, em Pequim, Xangai e Macau. “Ao longo dos tempos o Sporting foi assinalando a data mas nunca com esta dimensão. Desta vez a direcção do Sporting entendeu que era a data certa para colocar isso na agenda e relembrar aos sportinguistas a importância que esta viagem teve. Há aqui uma tentativa, não digo de replicar, mas de fazer uma viagem semelhante”, disse José Ribeiro, do departamento de comunicação do Sporting Clube de Portugal.

Em declarações via telefone ao PONTO FINAL, José Ribeiro confirmou que serão realizadas três partidas na Ásia, em Macau, Pequim e Xangai ao longo de uma ‘tour’ de 10 dias, embora não estejam ainda definidos os adversários ou datas concretas para as mesmas. Há, contudo, datas para as inaugurações da exposição itinerante que irá acompanhar a comitiva, a 10 de Junho (Pequim), 29 de Junho (Xangai) e 1 de Julho (Macau). “São documentos fotográficos dessa altura, bem como algum espólio que na época veio com o Sporting da China”, explicou o responsável do departamento de comunicação do Sporting Clube de Portugal.

Questionado sobre os jogadores que irão estar presentes na China, José Ribeiro não adiantou nomes, lembrando que alguns atletas terão compromissos com as respectivas selecções por causa da preparação para o Mundial da Rússia. Porém, o responsável garantiu que será “uma equipa profissional” que irá integrar a digressão.

Apesar de não haver nada ainda confirmado nesse sentido, a presença na RAEM poderá também proporcionar uma interacção no relvado entre os atletas do Sporting Clube de Portugal e a filial local, segundo referiu José Ribeiro. “Esses pormenores não estão ainda tratados, mas creio que da parte do Sporting admito que haja abertura para isso”.

Regresso à China, 40 anos depois

O anúncio da digressão do Sporting Clube de Portugal pela China surgiu após a oficialização de um convite endereçado pelo embaixador da República Popular da China, Cai Run, na apresentação do programa das comemorações dos 40 anos da visita do emblema português ao país asiático.

O pontapé de saída do programa comemorativo foi dado na segunda-feira no auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade. Na ocasião marcaram também presença alguns dos elementos que fizeram a viagem em 1978, como Manuel Fernandes ou Augusto Inácio, antigas glórias do clube.

“Nunca permitimos que a porta aberta em 1978 se fechasse. É assim que agimos com as pessoas que partilham os mesmos ideais humanos e desportivos do nosso clube. Regressámos mais ricos dessa viagem e pretendemos demonstrar o que trouxemos”, referiu Carlos Vieira, vice-presidente do Sporting Clube de Portugal e administrador da SAD, em declarações publicadas pelo Jornal Sporting. O responsável acrescentou ainda que a equipa não irá disputar encontros contra equipas amadoras “até porque a realidade da Liga Chinesa ganhou outra dimensão”.

Por seu lado, Cai Run enalteceu a postura do clube, determinante, na sua opinião, para a boa relação entre os dois povos. “Foi uma visita histórica e sem precedentes. Não promoveu apenas a colaboração e o câmbio na área do futebol, mas também o conhecimento mútuo e a amizade entre os povos. Além, claro, da relação diplomática entre China e Portugal, declarada um ano depois [1979]”, sublinhou.

No programa de comemorações divulgado consta a digressão da equipa do Sporting Clube de Portugal pela China ao longo de 10 dias, entre Maio e Julho, estando em agenda três encontros (Pequim, Xangai e Macau).

Nas páginas da história

A história remonta a 25 de Junho de 1978, altura em que o Sporting Clube de Portugal realizou a digressão à China numa comitiva liderada pelo então presidente João Rocha. Apenas dois dias depois de ter conquistado a Taça de Portugal frente ao FC Porto, o Sporting embarcou para o Oriente, passando por Pequim, Kunming e Macau. O PONTO FINAL recuperou parte da história nas páginas da Gazeta Macaense, que na altura colocou em destaque a prestação da equipa portuguesa em solo asiático.

No dia 29 de Junho de 1978 decorreu o primeiro encontro entre o Sporting e a selecção chinesa, tendo os “leões” levado a melhor e vencido por 2-0 no Estádio dos Operários, em Pequim, perante cerca de 100 mil espectadores. Na equipa pontificavam nomes como Manuel Fernandes e Augusto Inácio, antigas glórias leoninas que chegaram mais tarde a orientar a equipa sénior de futebol.

O Sporting realizou ainda um segundo encontro em Pequim, conta a Gazeta Macaense, frente a uma selecção da capital chinesa. Perante cerca de 80 mil espectadores presentes nas bancadas, a partida acabou por terminar sem golos. Na agenda seguiu-se uma viagem a Kunming, tendo os “leões” derrotado uma equipa local por 2-0, viajando posteriormente para Macau.

A vinda ao território ganhou maior destaque na Gazeta Macaense, que conta que a comitiva portuguesa foi recebida pelas entidades locais ligadas ao desporto com um “abraço de amizade”. Na ocasião, a equipa esteve hospedada no Hotel Sintra. A conferência de imprensa contou com “um bom número de representantes da imprensa local”, tanto portuguesa como chinesa, refere a publicação.

O então presidente do Sporting Clube de Portugal manifestou a sua satisfação pela oportunidade de ter podido confraternizar “com um povo admirável” em solo chinês, considerando que a passagem pela China foi um sucesso. “O êxito foi perfeito e deixou na China um nome que nenhuma outra equipa conseguiu conquistar. Os resultados foram satisfatórios, embora não fosse essa a finalidade nem o que mais importava”, refere a edição de 8 de Julho de 1978 da Gazeta Macaense.

O Sporting fechou a histórica digressão com um jogo frente a uma selecção de Macau, tendo vencido por 5-1. Segundo a Gazeta Macaense, o encontro foi disputado numa tarde de “temperatura escaldante” na qual os “leões” triunfaram sem grande oposição por parte do adversário. Em destaque nessa partida esteve Manuel Fernandes, que balançou as redes adversárias por três vezes. A favor dos locais coube a Leong On fazer o tento de honra, numa partida que contou com a presença de cerca de quatro mil espectadores.

Encontro com significado especial

O Sporting de Macau foi já contactado pela casa-mãe relativamente à vinda da formação leonina à China e ao território, em particular, uma visita que terá um “significado especial” para o clube local. “Fico satisfeitíssimo por ver que o Sporting está a organizar este evento, é de bom senso porque cada vez há mais interesse pelo futebol na China, ainda por cima o Sporting, que tem uma academia que é célebre e que tem produzido jogadores extraordinários. Penso que faz todo o sentido e só peca por não ter começado mais cedo”, começou por dizer Leonel Borges, presidente do Sporting Clube de Macau, ao PONTO FINAL.

Com uma academia local a funcionar há uns meses, a vinda de uma comitiva de Portugal poderá proporcionar também outras oportunidades, segundo considera o responsável. “Certamente que iremos apresentar a academia à comitiva do Sporting Clube de Portugal, e seria excelente se pudéssemos contar futuramente pelo menos com uma colaboração mais estreita, aproveitando os conhecimentos e a experiência do Sporting Clube de Portugal”, frisou.

Sendo o Sporting de Macau uma das sucursais do Sporting Clube de Portugal “não há necessidade de assinarmos protocolos”, acrescentou Leonel Borges, embora o presidente leonino tenha vontade de “institucionalizar uma colaboração”, caso a oportunidade se proporcione. “Apoio material no sentido de recebermos fundos de Portugal creio que não será possível, há outras formas de apoio que seriam interessantes. Perante o nosso panorama do futebol em Macau seria extremamente útil se pudéssemos contar com um apoio mais substancial quer a nível da formação, quer de jogadores, quer de equipas técnicas”, acrescentou.

Relativamente à partida disputada em Macau, Leonel Borges considera que seria “extremamente interessante” se o adversário tivesse um “nível competitivo razoável”, referindo, a título de exemplo, a formação vizinha do Guangzhou Evergrande. Um duelo ante a Selecção de Macau poderia ser também uma boa possibilidade, de acordo com o presidente leonino. Em relação à formação leonina local, Leonel Borges gostaria que houvesse uma interacção entre as duas equipas “nem que seja um treino em conjunto”.

O presidente do Sporting Clube de Macau afirma estar com expectativas “bastante elevadas”, não só relativamente à vinda do clube ao território, como também em relação à digressão na China. “O Sporting Clube de Portugal está a apostar em algo do futuro, que vem a pretexto da comemoração dos 40 anos, e, como sportinguista, poder ver a equipa principal dá-me sempre imenso prazer”, concluiu.