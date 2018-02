Vistos de trânsito mais caros colocam prostitutas em risco

A subida em flecha do custo dos vistos de trânsito em Macau vai aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores ilegais do sexo. Segundo analistas, a medida não vai afectar o jogo, mas pode limitar os esforços do aeroporto para atrair mais chineses interessados em voar para o Sudeste Asiático.

Vítor Quintã

Cinco analistas, todos com uma certeza: o aumento em flecha do custo dos vistos de trânsito que milhões de jogadores da China continental usam para contornar as restrições existentes à entrada não vai afectar a recuperação das receitas dos casinos. Mas três deles acreditam que a medida, atribuída à Alfândega de Zhuhai, pode afectar os trabalhadores ilegais, nomeadamente na indústria do sexo. Há mesmo estudos que avisam que este tipo de restrições aumenta a vulnerabilidade das prostitutas.

Ben Lee, sócio da consultora IGamiX Management and Consulting, escreveu numa nota na quinta-feira que o aumento vai pesar sobretudo nas contas dos “trabalhadores temporários chineses, ao subir o custo de base (incluindo o preço de um visto para um terceiro destino e o custo do voo) deste método de entrada em Macau”. Numa outra nota, citada no dia seguinte pelo GGRAsia, DS Kim e Sean Zhuang, analistas da empresa de serviços financeiros JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd, acrescentaram que os vistos de trânsito são usados, por exemplo, por “promotores de jogo que não têm autorização para trabalhar em Macau”.

Segundo vários estudos, há um outro nicho de trabalhadores ilegais que utiliza regularmente este tipo de documento. O livro “Selling Sex Overseas – Chinese Women and the Realities of Prostitution and Global Sex Trafficking”, publicado em 2012, refere que algumas chinesas deixam o continente com um visto para um país do Sudeste Asiático, mas “o plano delas é trabalhar na prostituição durante o trânsito em Hong Kong ou Macau”. Aliás, os autores Chin Ko-lin e James Finckenauer escrevem que estas mulheres normalmente “ficam apenas por uma ou duas noites” antes de regressar a uma das duas regiões para continuar a trabalhar, até terem de regressar ao continente.

O mesmo método é referido também num estudo encomendado pela Comissão de Luta contra a SIDA (Síndrome da imunodeficiência adquirida) à Universidade Chinesa de Hong Kong e divulgado em 2012, e também num estudo de 2007 feito por Alex Choi. Nele o professor da Universidade de Macau avisava já que o único resultado das restrições introduzidas anteriormente aos vistos de trânsito foi aumentar a vulnerabilidade dos trabalhadores do sexo, obrigando-os a “ganhar ainda mais dinheiro num período mais curto para cobrir as despesas de base”. Ou seja, torna-se mais difícil dizer que não, quando os clientes oferecem mais dinheiro em troca de “práticas sexuais perigosas”, como por exemplo o sexo sem protecção, escreveu o académico. Outras mulheres podem mesmo desistir de utilizar este método e optar por ficar em Macau de forma ilegal, acrescenta o estudo.

O PONTO FINAL perguntou aos Serviços de Alfândega se tinham sido informados sobre o aumento do custo, se esta medida poderia ajudar a combater o trabalho ilegal e se havia dados sobre o número de portadores de vistos de trânsito apanhados a trabalhar, mas não recebeu qualquer resposta.

Aeroporto a fazer contas

Praveen Choudhary, analista no banco de investimento Morgan Stanley, admite que “o maior impacto” vai recair nos turistas e jogadores que “verdadeiramente” queriam voar para o estrangeiro a partir do Aeroporto Internacional de Macau. Segundo uma nota citada pelo GGRAsia na sexta-feira, o analista teme que “afinal terão talvez de voar a partir de Hong Kong”. Uma possibilidade que será ainda mais fácil após a abertura da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, que está prevista para Maio ou Junho.

Ou seja, o aumento do custo dos vistos de trânsito pode representar um rude golpe para a estratégia da Autoridade de Aviação Civil de Macau (AACM) de posicionar o aeroporto local como uma plataforma que permita a turistas chineses voar para o estrangeiro, nomeadamente para o Sudeste Asiático. O PONTO FINAL perguntou à AACM que impacto a medida poderia ter, mas o regulador recusou-se a comentar o aumento. Ainda assim, o regulador reiterou que a sua política não irá mudar, nomeadamente no que toca a “apoiar as companhias aéreas locais na implementação da estratégia de plataforma, para que seja mais fácil aos passageiros voar para e de Macau”. Já a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM) disse ao PONTO FINAL que “neste momento a situação está sob observação”.

Milhões em trânsito

Praveen Choudhary estima que “cerca de 15 a 20 por cento” de todos os visitantes da China continental entrem em Macau com um visto de trânsito. Se os cálculos do analista estiverem correctos, então no ano passado este tipo de documento foi usado por um mínimo de 4,9 milhões de turistas e um máximo de 6,5 milhões. Não há dados oficiais sobre os vistos de trânsito. O PONTO FINAL pediu mais informações à Polícia de Segurança Pública mas não recebeu qualquer resposta.

O executivo da Morgan Stanley não acredita, no entanto, que “esta é uma política do Governo para restringir as visitas a Macau”. Segundo várias empresas contactadas através da plataforma Taobao pelo PONTO FINAL, que se fez passar por um cidadão chinês interessado em obter um visto de trânsito, houve “uma mudança de política”. Ou seja, o aumento em flecha do preço foi uma ordem da Alfândega de Zhuhai. O PONTO FINAL perguntou à Direcção dos Serviços de Turismo se tinha sido informada sobre esta mudança, e se esta poderia prejudicar o turismo da cidade, mas não recebeu qualquer resposta.

Todos os analistas defendem que a diferença não se vai fazer sentir nas contas dos casinos de Macau. “Creio que não vai ter um impacto visível” nas receitas do jogo, disse ao PONTO FINAL Grant Govertsen. O director-executivo da unidade asiática do banco de investimento Union Gaming sublinha mesmo que, “se alguém não consegue suportar o aumento – ou não quer pagar o aumento – então provavelmente não é um jogador a sério”.