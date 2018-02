TSI mantém decisão do Chefe do Executivo em recurso interposto pela STDM

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) decidiu manter a decisão do Chefe do Executivo de declaração de caducidade da concessão por arrendamento de um terreno na Zona de Aterros do Porto Exterior de Macau da Sociedade de Turismo e Divisões de Macau (STDM). Segundo o acórdão ontem divulgado, a concessionária interpôs recurso para o TSI, alegando a não verificação da imputabilidade do incumprimentos contratual, a violação dos princípios da imparcialidade, da boa fé e da tutela da confiança e a falta de audiência prévia.

O Tribunal Colectivo entendeu ser aplicável a nova Lei de Terras que prevê duas hipóteses de caducidade da concessão dos terrenos urbanos: a falta de aproveitamento dentro do prazo fixado e o decurso do prazo da concessão provisória sem esta ter sido convertida em definitiva. Neste caso em particular, o TSI julgou aplicar-se esta segunda hipótese. Explica o comunicado que, “uma vez decorrido o prazo da concessão provisória do terreno sem esta ter sido convertida em definitiva, independentemente de haver culpa ou não do concessionário, ocorre sempre a caducidade da concessão”.

Para o Tribunal Colectivo não se colocam as questões da violação dos princípios da imparcialidade, da boa fé e da tutela da confiança, uma vez que a declaração da caducidade do terreno constitui uma actividade administrativa vinculada. O TSI entende ainda que a audiência prévia visa garantir o contraditório e evitar uma decisão surpresa. Considerando que a actividade da Administração Pública se encontra vinculada, os magistrados concluíram que a audiência da STDM deixou de ter “qualquer efeito útil” por não poder influenciar a decisão do Chefe do Executivo.