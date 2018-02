Taxa de inflação sobe em Janeiro

A taxa de inflação em Macau subiu 1,23% nos 12 meses terminados em Janeiro, relativamente ao mesmo período imediatamente anterior, indicam dados oficiais ontem divulgados. De acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou as maiores subidas nos preços da educação (+6,06%) e da saúde (+4,53%). Só em Janeiro, o IPC geral, que permite conhecer a influência da variação de preços na generalidade das famílias de Macau, cresceu 1,74% em termos anuais, sendo este crescimento inferior ao Dezembro passado (+2,04%). Em relação a Dezembro, o IPC geral registou uma ligeira subida de 0,06%, segundo a DSEC. Em 2017, a taxa de inflação em Macau foi de 1,23%, uma diminuição relativamente aos 2,37% registados em 2016.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...