No regresso de Louise a Macau mostra-se a arte da ilustração e dá-se o encontro com a terra natal

Louise Leong regressa a Macau para apresentar a mostra individual “POPArcade – a Fun Illustration”, que inaugura no próximo dia 5 de Março da Galeria da Fundação Rui Cunha. A exposição prolonga-se até ao dia 18 do mesmo mês, e inclui pinturas em guache de ‘snacks’ populares, gráficos de objectos comuns e brinquedos artesanais, inspirados em passatempos analógicos que remontam ao tempo em que os ‘smartphones’ ainda estavam longe de ser uma extensão do ser humano.

Joana Figueira

Louise Leong assume que foi a mãe, uma contadora de histórias, que lhe transmitiu uma personalidade capaz de transformar um momento passageiro numa “saga épica”. Louise explora narrativas – que lhe podem tomar semanas a amadurecer – através do desenho desde criança, mas foi nos últimos oito anos que começou a expressar na sua arte uma intenção disciplinada, que transporta para um traço que reflecte uma atracção natural por cores fortes e texto a negrito.

Em POPArcade, exposição que inaugura em Macau na próxima semana, Louise Leong mostra um corpo de trabalho composto por imagens populares que resgata de ‘cartoons’, pacotes de ‘snacks’ e brinquedos para crianças. “Criei uma série de brinquedos artesanais feitos de madeira e imprimi arte original moldada tendo por base os jogos ‘pinball’ e jogos de concentração”, explicou ao PONTO FINAL.

A absorção e o processar constantes de informação visual são-lhe inerentes, mas Louise prolonga-se no processo de desenvolvimento de um conceito. “A ideia pode surgir de uma frase que ouvi ou da mascote de uma marca de comida. Gosto de trocadilhos e de jogos de palavras humorísticos. Uma das minhas peças presentes nesta exposição mistura a imagem do popular rebuçado ‘White Rabbit’ com o carro ‘White Rabbit’ da [marca de carros] Volkswagen”.

Para as peças bidimensionais que traz consigo a Macau, a ilustradora, que estudou Studio Art com enfoque em gravura na Universidade da Califórnia, explica que colocou no centro dos trabalhos imagens que ela desenha, preenchendo o espaço que as rodeia com imagens de apoio. Recorre a elementos quotidianos como almofadas, papel de rascunho ou marcadores de ponta de cinzel, estes últimos que servem de simulação da ponta plana dos marcadores de tinta acrílica que utiliza para finalizar as obras.

“Para os jogos de ‘pinball’, fiz impressões de serigrafia dos meus desenhos originais feitos com marcador, que usei como imagens centrais para depois criar à sua volta. Usei painéis e tiras de tília para dar forma a arcos e divisórias. Olhei para o mecanismo dos armários de ‘pinball’ para ver como poderia criar o atirador usando pregos, molas e rolhas de cortiça. Adoro a sensação de puxar o atirador para trás e o som dos ‘pinballs’ com esferas que clamam contra os pregos”.

A artista sino-americana, de 28 anos e a residir há 10 anos em Santa Cruz, estudou gravura e trabalhou com serigrafia para reproduzir os seus desenhos. “A gravura emprega diferentes processos para criar cópias múltiplas usando tinta em papel, oposta a um único objecto como são os casos da pintura e da escultura. Tendo isso como pano de fundo, vi influenciada a minha crença de que a Arte deveria ser acessível e disponível para todos. Também trabalho com marcadores de tinta acrílica de ponta larga para criar os meus desenhos em painel de madeira, e guache e aguarela em papel”.

A relação com Macau

Foi em criança que Louise Leong, que nasceu em Nova Iorque, visitou Macau pela primeira vez. A ligação está-lhe no sangue: os pais e os três irmãos mais velhos são naturais da cidade e há sempre quem visitar, sejam os muitos tios, tias e primos, ou os amigos de infância da mãe, que a fazem voltar, ainda que, depois da primeira vez que pisou o território, só tenha regressado já em adulta, em 2016, quando se estreou nas colaborações com a Yunyi Arts & Cultural Communications Association para a exposição “Macao x San Francisco: Art of Illustration”.

Foi no mesmo ano que se cruzaram os caminhos de Louise e de Christine Hong Barbosa, presidente da associação local Yunyi Arts, aquando da exposição de fotografia de arquitectura na qual se apresentaram alguns trabalhos de Ines Leong, irmã de Louise.

“A Christine falou-me sobre a sua série de exposições de ilustração que reúne ilustradores de Macau e de outras cidades. Tinha terminado recentemente a mostra ‘Macau x Porto’, para a qual trabalhou com artistas portugueses e de Macau, e queria trabalhar em conjunto para uma exposição em São Francisco. Adorei a exposição dupla que a série de mostras criou para chegar a novas audiências e para que outras cidades tomassem consciência do talento artístico que existe em Macau”.

A artista sino-americana tornou-se, assim, responsável pela curadoria e selecção de artistas da área da baía de São Francisco e de Los Angeles para a “Macau x San Francisco: Art of Illustration”, que explorou o tema “If I Were in SF/Macau…” (“E se eu estivesse em São Francisco/Macau”, em português) estabelecendo uma conexão entre os artistas – 10 de Macau e 10 de São Francisco – e as duas cidades, através de linguagens visuais distintas mas que partilhavam um certo sentido de humor e de surrealismo, bem como um indissociável apelo gráfico.

“Ao mesmo tempo que cada um dos 20 artistas tinha um estilo de ilustração único, a nossa exposição apresentava uma coesão poderosa que se deveu à universalidade da narrativa”, apontou Louise Leong.

A artista contribuiu com dois trabalhos e visitou Macau no Outono de 2016 para falar sobre o universo da Arte na inauguração daquela mostra, que também teve lugar na Fundação Rui Cunha. Na mesma altura, Christine lançou a Louise a proposta para uma exposição individual que viria a figurar-se em “POPArcade”.

“O trabalho de co-curadoria em ‘Macao x San Francisco’ também foi muito especial para apresentar a minha própria arte, na minha terra natal. Foi uma oportunidade incrível para unir aspectos da minha identidade enquanto artista e enquanto pessoa de Macau”, revelou Louise.