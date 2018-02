Karl Marx celebrado no XXIX Festival de Artes de Macau

O bicentenário do nascimento de Karl Marx é o evento histórico assinalado pelo XXIX Festival de Artes de Macau (FAM), organizado pelo Instituto Cultural (IC). O IC apresentou ontem, em nota de imprensa, uma antevisão dos destaques da edição de 2018 de um dos eventos de arte internacionais mais relevantes de Macau, que este ano tem como tema a “origem”, simbolizando a “fonte da vida”.

O FAM convidou o Centro de Artes Dramáticas de Xangai para apresentar a peça de teatro “Das Kapital”, “onde se discute o que é o capital”, mas que vai integrar “elementos próprios de Macau”, uma peça que “ilustra as duas faces do capital recorrendo ao humor negro”, informa a nota de imprensa do IC.

O FAM, que vai já na sua 29ª edição, terá a duração de um mês, tendo início em finais de Abril e estendendo-se até ao fim de Maio. A programação inclui o trabalho do mestre japonês de teatro contemporâneo Tadashi Suzuki e a sua peça “Mulheres de Tróia”. Este espectáculo tenciona mostrar “a miséria e a desolação do Japão no pós-guerra, através de elementos visuais tradicionais japoneses e da sua herança artística”.

O grupo belga de teatro “Peeping Tom” apresenta a peça de teatro físico “Rua Vandenbranden, 32”, inspirada no filme “A Balada de Narayama”. Esta peça teatral incorpora movimentos do dia-a-dia na dança, colocando em palco “estados poéticos relacionados com o medo, a solidão e a compaixão, de forma verdadeira e aberta”, acrescenta a nota informativa.

O FAM encomendou, também, ao grupo de Singapura “Nine Years Theatre” a co-produção “Júlia Irritada”, baseada na peça do dramaturgo sueco August Strindberg. Esta peça vai ser representada por actores de Macau e Singapura, que vão acrescentar “um toque sarcástico” a este trabalho.

Chu Chan Wa, veterano da ópera cantonense de Macau, colabora com um grupo de artistas locais, alguns com experiência e outros ainda principiantes, para apresentar a peça de ópera cantonense clássica “O Sonho da Câmara Vermelha”. “13 Línguas” é um espectáculo de dança, música e estética folclórica representado pela companhia de dança taiwanesa de renome internacional, Cloud Gate 2. É com esta apresentação que se encerra o festival.