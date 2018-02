Journal of Contemporary Asia regressa à Universidade de Macau

A revista académica de estudos asiáticos Journal of Contemporary Asia recolocou a sua base institucional na Universidade de Macau (UM), anunciou a instituição de ensino superior em comunicado. A publicação, fundada em 1970, lida com questões gerais de economia, política e desenvolvimento social na Ásia, com um enfoque em investigação teórica e no trabalho desenvolvido por académicos baseados no continente asiático. Para Agnes Lam, directora interina do Centro de Estudos de Macau, a mudança é “oportuna”, uma vez que o centro “planeia reforçar a sua capacidade na investigação em ciências sociais e situar os estudos sobre Macau numa perspectiva asiática mais alargada”, disse a académica citada na mesma nota. Será este centro que vai ficar responsável pela base institucional da Journal of Contemporary Asia. Ngo Tak-wing, professor da Faculdade de Ciências Sociais da UM, irá integrar a equipa editorial.

