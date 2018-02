Formação de jovens quadros qualificados é “muito importante” para a sucursal de Macau do Banco da China

Li Guang, presidente da sucursal de Macau do Banco da China, afirmou, durante o encontro que ontem teve com Chui Sai On, a importância que tem a formação de jovens quadros qualificados para a instituição que lidera, com destaque para os formandos que participam em acções no interior da China. Segundo um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo, Li explicou que, no ano passado, os negócios da instituição financeira que lidera tiveram um desenvolvimento estável, referindo o crescimento dos depósitos e do total dos activos do banco. Contudo, na informação divulgada pelo Gabinete de Comunicação Social, não são mencionados quaisquer números.

