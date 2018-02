“Eu não quereria escrever se as histórias se tornassem trechos de propaganda”

O autor norte-americano da série de ficção do “Inspector O”, James Church, chega a Macau no próximo mês para participar no Festival Literário de Macau – Rota das Letras. Em entrevista ao PONTO FINAL, o antigo agente dos serviços secretos explica como tem ocultado a sua identidade ao longo destes últimos anos, em que tem vindo a escrever os seus livros e inclusive participado em alguns eventos públicos. Macau, espera, não será excepção.

Catarina Vila Nova

James Church não diz, não confirma nem desmente para que agência trabalhou. Apresenta-se como um antigo agente dos serviços secretos ocidentais ligado durante várias décadas à península coreana e nem a sua identidade nem o seu rosto são conhecidos. Pelo menos, não pelo grande público. James Church é o pseudónimo com que assinou seis livros de ficção da série em torno da figura “Inspector O”, um detective norte-coreano que nunca abandonará o seu país porque tal implicaria abandonar a sua casa, com todos os contornos que isso acarreta. O “Inspector O” é, e não é, James Church. Ao trazer para o papel esta personagem, apercebeu-se que ela sempre o acompanhou, seguindo de perto os seus passos e contra-balançando o xadrez de visões e perspectivas que as décadas de trabalho construíram. Por vezes, entram em diálogo, no website 38.north.org, sempre em pontos diferentes do globo, falando sobre o que o autor não se arrisca a levar para as suas obras, casos concretos da actualidade. Em entrevista ao PONTO FINAL, James Church, autor e antigo agente dos serviços secretos (o jornal Independent e outros títulos de referência associam-no à agência norte-americana CIA), oferece um retrato humano dos norte-coreanos e deixa no ar algumas insinuações. Afinal, são eles que estão isolados ou foram os americanos que escavaram este distanciamento cada vez mais profundo? Que papel desempenharam os mitos construídos por ambas as partes? Por responder ficaram as questões directamente relacionadas com o seu antigo trabalho ou que sobre ele pudessem oferecer algumas pistas.

O isolacionismo do regime de Kim Jong-un pode ser entendido de duas formas. Por um lado, cria uma bolha, isolando os seus cidadãos do mundo exterior. Por outro lado, impõe uma espécie de escudo opaco que não permite às pessoas de fora espreitarem para o seu interior, oferecendo uma imagem distorcida da realidade da Coreia do Norte. Com os seus livros, procura dissolver esta fronteira e oferecer um retrato mais humano do que lá se passa?

James Church: Porque o “Inspector O” é um detective da polícia norte-coreano, existe uma tendência natural para pensar que estes livros são, em primeiro lugar, sobre a Coreia do Norte. Não são. Eu situei a primeira história – “A Corpse in the Koryo” – na Coreia do Norte porque pensei que seria interessante ver como é que o género se aguentava naquele ambiente. Na minha cabeça, tu não podes escrever sobre um detective num cenário estrangeiro a não ser que a história esteja enraizada em algo real, quer em termos de pessoas como do local. Quanto mais eu escrevia, mais claro se tornava que a faceta mais importante da história, a evolução da personagem principal, estava dependente da relação e interacção com os dois – personalidade e local. O “Inspector O” tinha de se mover dentro e reagir a algo real. Algumas pessoas dizem que a própria Pyongyang é, na verdade, uma personagem na história. Mas não é a personagem principal.

Com os seus livros, sente que está a trabalhar para uma audiência que tem uma imagem pré-concebida da realidade norte-coreana?

J.C.: De certo modo, eu apercebi-me, quase assim que pousei a caneta no papel (e foi assim que comecei por escrever, com caneta e papel), que existe uma barreira especial por ultrapassar ao situar as histórias na Coreia do Norte. Quase todos os leitores são susceptíveis de ter uma imagem pré-concebida do Norte. Essa imagem subconscientemente pinta tudo o que é colocado à frente deles. Como evitar isso? Não pode ser feito inteiramente, mas se eu coagir o leitor a suspender essas noções e a avançar para a história com um olhar fresco, então, eu venci parte da batalha. O outro desafio é o de evitar recuos. Se eu colocar algo na história que os leitores pensam que já sabem, vou perdê-los. Por isso, eu evito referências familiares, circulo em redor de eventos actuais. Eu não ignoro o que muitas pessoas consideram ser questões morais centrais, mas também não me demoro nelas. Ao contrário do que muitos gostariam de pensar, estes livros não são pensados para ser peças de propaganda. Não tenho nenhuma motivação pessoal para o fazer. Cada um dos primeiros quatro livros está centrado numa diferente estação do ano e, em certo modo, numa cor central. Revelação! Existem as estações na Coreia do Norte e existem cores. Isto é simples de se dizer e não deveria ser uma surpresa, mas a descrição do Norte que as pessoas carregam nas suas cabeças é monocromática, uniforme, sem tom, como se as questões morais ou políticas do dia-a-dia de alguma forma atirassem o país para fora do planeta e para lá do espectro da existência humana.

Com o agravar das relações diplomáticas da República Popular Democrática da Coreia (RPDC) com os países estrangeiros, especialmente desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, e com o escalar da crise nuclear, sente uma maior vontade de continuar a escrever estas histórias?

J.C.: Os eventos nos últimos dois anos fizeram com que fosse mais difícil escrever, ponto final. Apesar de eu ter passado por muito, nem eu consigo compreender alguma da estupidez que nos tem vindo a arrastar cada vez para mais perto do conflito. De qualquer forma, eu não quereria escrever se as histórias se tornassem trechos de propaganda para qualquer ponto de vista. Isto não quer dizer que eu seja imune a dizer uma ou outra palavra de vez em quando. O James Church tem, ocasionalmente, conversas com o “Inspector O” sobre eventos actuais no website 38north.org.

Quanto do James passou para o “Inspector O”?

J.C.: Tanto quanto posso dizer, o James não é o “Inspector O” e o bom inspector não é o James. Eles coexistem, eles batalham às vezes. Quando eu comecei a escrever, há anos atrás, eu descobri que o “Inspector O” esteve comigo este tempo todo. Ele continuou sentado no meu ombro, seguindo os meus passos, observando com um par de olhos diferentes e diferentes padrões tudo o que eu via e pensava que percebia.

De que forma é que ele olha para as pessoas que fogem do país? Partilha a sua visão?

J.C.: O mais perto que o “Inspector O” esteve de comentar sobre as pessoas que escapam foi em “Bamboo and Blood”, durante os anos da fome. Ele não os condenou na altura nem o faria agora. Eu suspeito que ele olhasse para o outro lado. Em “Hidden Moon”, quando “O” se depara com um agricultor velho e zangado que atravessou o país sem permissão, ele ouve as suas queixas, dá-lhe algum dinheiro e diz-lhe para ir novamente para casa na costa Leste: “Eu não acredito que o consigas fazer sem encontrar alguém sem tolerância para pessoas sem identificação. Mas esse problema é teu, não meu”.

Nestes livros, incorporou algumas experiências reais por que passou durante o tempo em que esteve a trabalhar na Coreia do Norte? Onde é traçada a linha entre ficção e realidade nestas histórias?

J.C.: Tem que existir algum fundo de realidade, algum aspecto da realidade, se as personagens, o ambiente e a história em si se vão libertar de um cenário de livro de banda-desenhada bi-dimensional, que é normalmente o destino dos livros que usam a Coreia do Norte ou personagens norte-coreanas. Mais importante, ajuda se souberes escrever sobre aquilo que conheces. Tal não significa trazer a bagagem de todos os detalhes mas sim em termos do momento. Às vezes não mais do que o brilho do sol ou o murmúrio de um rio numa manhã fria na montanha. Não é suposto que os livros sejam fotografias detalhadas da Coreia do Norte. Eles são reais no sentido de uma pintura que, por vezes, consegue transparecer mais realidade, ou uma diferente dimensão, do que uma fotografia de um iPhone conseguiria.

O que mais o impressionou nas suas interacções com os norte-coreanos?

J.C.: Antes de mais, eles são, essencialmente, coreanos. Sobre isso, existe sempre algo mais para aprender sobre eles e com eles. A fachada, a retórica, não é quem eles realmente são. E quem são eles? Aqueles com quem eu interagi eram espertos, perspicazes e pragmáticos. Eles tinham constrangimentos e frequentemente trabalhavam o melhor que podiam para encontrar caminhos à sua volta para arranjar soluções. Existe um estrangeiro em cada história. Isto é deliberado. Significa que existe uma explosão iluminada, por vezes dolorosa, quando as duas visões do mundo (de alguma forma, realidades mutuamente desinformadas) colidem. O objectivo não é fazer um julgamento do que está certo e errado, mas ver ambos [os mundos] mais claramente.

Num diálogo dos seus livros, entre o “Inspector O” e o seu facilitador norte-coreano, “O” diz o seguinte sobre a Coreia do Norte ser uma mentira: “Não era uma mentira. Essa palavra não pode cobrir como dezenas de milhões de pessoas viveram as suas vidas durante quase setenta anos”. É possível que, se uma nação inteira viver durante décadas numa “mentira”, esta se transforme em realidade?

J.C.: Pense nisso de outra forma. Todos os países, todas as populações, cada indivíduo, vive com mitos. Alguns destes nós sabemos serem mitos, mas eles ajudam-nos a organizar as nossas vidas de formas substanciais; alguns nós absorvemos e começamos a aceitar como realidade; alguns nós duvidamos mas existe demasiado por fazer para sobreviver a cada dia para perdermos tempo com eles. As pessoas descobrem, ou escavam, o espaço onde querem viver as suas vidas. Elas interiorizam mitos como escudos que lhes permitem viver as suas vidas, apaixonarem-se, educar os seus filhos. Eu vi isto acontecer em muitos países, incluindo na Coreia do Sul quando estava sob um regime autoritário. É este espaço habitado uma “mentira”?

Como são os americanos e a América representados na Coreia do Norte? Quanto desta representação corresponde à realidade?

J.C.: Eles têm os seus mitos sobre nós, assim como nós temos sobre eles. Aqueles que vêm para a América disseram-me, por vezes, com um risinho, que os seus parentes tinham medo e que lhes perguntavam: “Não é perigoso aí? Não vais ser assaltado?”. Regra geral, aqueles que prestam atenção percebem mais sobre a América do que nós sobre eles. Com toda a nossa celebrada conectividade da Internet e o seu suposto isolacionismo, tem que se pensar se não estamos nós mais isolados deles do que eles estão do resto do mundo.

Por outro lado, quanto do que é difundido nos meios de comunicação social ocidentais corresponde à realidade norte-coreana?

J.C.: Pouco ou nada.

Acredita que a conjuntura criada durante os Jogos Olímpicos de Inverno, com as duas Coreias a desfilar sob a mesma bandeira durante a cerimónia de abertura, irá ser mantida? Será que vai ter algum impacto significante e duradouro?

J.C.: Infelizmente, pouco no mundo tem um impacto duradouro. Até montanhas mudam. A meia-vida de um evento depende do seu acompanhamento. As duas Coreias já desfilaram juntas antes, acompanhadas de uma retórica sonante, prosa hiper-ventilante, imagens que verdadeiramente diziam algo às nossas esperanças. E depois o quê? Uma flor não cresce se não for regada.

Vem a Macau para participar num festival literário. Esta será a primeira vez que integra um evento público desta natureza?

J.C.: Eu já participei em eventos públicos de vez em quando. Todos percebem as circunstâncias da minha presença e nunca ninguém violou o acordo tácito. Há algum tempo, estava numa livraria no estrangeiro e estava a percorrer as prateleiras. Um outro homem estava a fazer o mesmo. Começamos a falar sobre autores e histórias de detectives. Casualmente mencionei que já tinha escrito algumas sobre um inspector da polícia norte-coreano. O homem congelou e depois perguntou-me lentamente: “Você é o James Church?”. Ele perguntou se me podia tirar uma fotografia. Eu disse que sim, mas só se as minhas costas estivessem de frente para a câmara. Ele riu-se e não levantou objecções. É assim que tem sido durante os anos em que o James Church tem escrito e espreitado à superfície de vez em quando. Espero que o mesmo aconteça aí.

Considerando que Macau é uma Região Administrativa Especial da China, sente que a sua segurança pessoal estará, de alguma forma, em risco, durante o tempo em que aqui estiver?

J.C.: Duvido que a minha segurança pessoal esteja mais em risco do que se eu fosse um estudante numa escola secundária nos Estados Unidos.

Com os exercícios militares e testes nucleares de ambas as partes, as paradas e demonstrações de força da Coreia do Norte e a troca de insultos entre Donald Trump e Kim Jong-un, antevê que alguma vez vá existir uma guerra aberta? Ou a diplomacia irá desempenhar o seu papel na resolução deste conflito?

J.C.: Más decisões foram tomadas há 15 ou 16 anos. Essas decisões tiveram consequências. A diplomacia teria sido mais fácil nessa altura. Hoje é múltiplas vezes mais difícil. A situação está tão perto da orla do conflito, não é claro que exista tempo ou espaço suficiente para a diplomacia se enraizar. Qualquer chance para a diplomacia depende da paciência e de uma certa perspectiva madura do que é real em qualquer momento. Ambas têm faltado.

Porque é que o “Inspector O” nunca deixaria a Coreia do Norte?

J.C.: Porque é a sua casa.