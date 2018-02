Concurso de inovação vai levar dois projectos ‘start up’ de Macau a Lisboa

Dois projectos de Macau vencedores do prémio “Fosun Protechting”, a atribuir em Maio, vão participar num programa acelerador de ‘start up’ durante três meses em Lisboa, foi ontem anunciado.

Este é um de três prémios, a atribuir em outros tantos concursos de inovação e empreendedorismo para equipas registadas em Macau, anunciou Ngai Lap San, vice-presidente da Parafuturo de Macau e director do Macau Centro de Incubação de Empreendimentos de Jovens.

Além do “Fosun Protechting”, vão ser atribuídos mais dois prémios a equipas de Macau, no valor de dez mil patacas cada.

O prémio de Inovação e Empreendedorismo da Parafuturo de Macau (IEEAC), que vai escolher dois projectos para participar no “Pequim, Tianjin e Hebei – Concurso de inovação e empreendedorismo de juventude de Guangdong, Hong Kong e Macau” e o prémio “Competição de Start up Alibaba Cloud”, que também vai seleccionar dois vencedores para participar num concurso da Create@Alibaba Cloud (CACSC), a realizar em Hangzhou, na China.

Estes prémios vão ser atribuídos no âmbito de um concurso geral de inovação e empreendedorismo e de um fórum de tecnologia lançados pela Parafuturo de Macau e decorrem em Maio.

A iniciativa é coorganizada com a Aliança de Educação da Inovação e Empreendedorismo da China, a Fundação Fosun e o Centro de Inovação e Qualidade Alibaba (AIC).

O concurso geral, com as inscrições abertas a qualquer participante até 30 de Março, vai atribuir, no dia 15 de Maio, três prémios no valor de 30 mil patacas, 20 mil e dez mil, respectivamente, às três melhores propostas de entre 15 seleccionadas por um júri.

A selecção final será feita após uma apresentação de dez minutos, em mandarim ou em inglês, de cada um dos 15 projectos.

Das 15 equipas seleccionadas para o concurso final será oferecido, aos projectos com sede local, a entrada no Macau Centro de Incubação de Empreendimentos de Jovens, durante um ano, e serviços gratuitos de consultadoria, no valor de cem mil patacas.

Também a 15 de Maio vai decorrer um fórum de tecnologia, em que serão analisados os temas “Desenvolvimento da Tecnologia de Financiamento e Finanças Específicas de Macau” e “Transportes inteligentes e Inteligência Artificial”.

O debate vai contar com peritos da área financeira e de inteligência artificial da Universidade de Tsinghua, do grupo Fosun, da Alibaba Cloud e do território, indicou o vice-presidente da Associação Promotora das Ciências e Tecnologias de Macau, Yang Zhixin.

As áreas em foco no concurso geral são, entre outras, cidades inteligentes, inteligência artificial, transportes inteligentes, protecção ambiental hipocarbónica, vida digital, tecnologia financeira e de seguros.

“Espero que através deste concurso seja possível descobrir e seleccionar novos talentos e elites inovadoras, expandir potenciais oportunidades, assistir no estabelecimento de relações entre empreendedores e investidores”, disse o presidente executivo da Parafuturo de Macau, Chui Sai Peng.

Este concurso, criado com o apoio dos Serviços de Economia do território e do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, pretende ainda “apoiar os jovens no acesso ao mercado global e estabelecer gradualmente uma plataforma inovadora e diversificada com raízes em Macau, fortemente implantada na área da Grande Baía [Guangdong-Hong Kong-Macau], com ligação entre a China e Portugal”, acrescentou.

Agência Lusa