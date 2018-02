Comissão quer mais opiniões sobre proposta de lei das agências de emprego

A proposta de lei sobre a actividade de agência de emprego continua em discussão na 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que assumiu ontem a necessidade de recolher mais opiniões junto da sociedade devido à “complexidade” do articulado apresentado pelo Governo.

Joana Figueira

As associações e as pessoas interessadas em manifestar a sua opinião sobre a proposta de lei sobre a actividade de agência de emprego vão poder fazê-lo até ao próximo dia 12 de Março. O anúncio foi feito por Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que concluiu ontem a discussão dos 61 artigos que integram a proposta do Governo. O grupo de trabalho continua com dúvidas sobre o conteúdo do articulado, nomeadamente no que diz respeito aos honorários pagos pelos utentes ou às actividades vedadas às agências de emprego.

Vong Hin Fai explicou ontem que apesar da auscultação pública, conduzida pelo Executivo aquando da elaboração da proposta de lei, junto do sector, a “complexidade” do diploma levou à decisão de convidar as associações e pessoas interessadas na matéria a apresentarem as suas opiniões por escrito – através de carta, fax ou e-mail – à comissão.

A proposta de lei tem como objectivo definir o regime de licenciamento das agências de emprego e regular o seu funcionamento, aplicando-se a pessoas singulares, sociedades e associações no exercício de actividades de agências de emprego. A 3ª Comissão Permanente terminou ontem a discussão de todos os artigos da proposta, admitindo o deputado Vong Hin Fai esperar do Governo explicações sobre vários pontos do articulado.

Uma das questões que mereceu mais atenção durante a análise da comissão relaciona-se com o artigo relativo às orientações de carácter vinculativo e obrigatório, relacionadas com os critérios a observar no exercício da actividade de agências de emprego, que deverão ser publicadas por despacho do Chefe do Executivo em Boletim Oficial.

“Para haver harmonização com outros artigos desta proposta de lei, gostaríamos de saber se o Governo já tem qualquer projecto sobre estas orientações. Queremos saber melhor como é que vão ser estas orientações. Isto é muito importante para o exercício da actividade das agências”, disse Vong Hin Fai.

O advogado esclareceu ainda que os trabalhadores não-residentes vão continuar a poder procurar emprego por outras vias que não através de agências de emprego, mas que, de acordo com o objectivo do articulado proposto pelo Governo, “as agências de emprego não podem prestar serviços a não-residentes ou a trabalhadores não-residentes que permanecem na RAEM”. Contudo, “isto não afasta a possibilidade de que estes trabalhadores não-residentes possam, através de outras vias, procurar emprego”, e, por isto, a comissão considera que a proposta de lei “tem espaço para aperfeiçoamento”.

Também a proposta dos honorários pagos pelos utentes foi alvo de debate. A comissão reiterou a necessidade de definição detalhada dos critérios relativos aos honorários. “Entendemos que a proposta de lei tem de ter normas para definir ou regular os critérios da cobrança dos honorários”, frisou Vong Hin Fai. O Governo estipulou o dia 16 de Março para a conclusão da análise e discussão do diploma e redacção do respectivo parecer, mas a 3ª Comissão Permanente vai pedir ao Executivo para adiar o prazo para o final do próximo mês.

Revisão constitucional da China “é uma reflexão daquilo que é necessário”

À margem da reunião da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chui Sai Peng afirmou que “de acordo com a situação de desenvolvimento e de mudanças recentes – penso que o país está a enfrentar uma nova situação – e para se adaptar às mudanças eu penso que a revisão constitucional que foi proposta é uma reflexão daquilo que é necessário”.

O deputado falava sobre a proposta apresentada pelo Partido Comunista Chinês (PCC) de excluir da Constituição da China o limite de dois mandatos para o cargo de Presidente. A proposta do Comité Central do PCC, tornada pública no domingo, aplica-se ainda ao cargo de vice-presidente do país. A agência noticiosa Xinhua informou ainda que o PCC também propôs incluir o Pensamento de Xi Jinping na Constituição do país.

As propostas à alteração da Constituição serão votadas na Assembleia Nacional Popular (ANP), órgão máximo legislativo da China, composto sobretudo por membros do PCC, e cuja sessão anual decorre no próximo mês. Questionado sobre se a proposta poderá ser positiva para o país, Chui Sai Peng, membro da ANP, referiu que essa questão será discutida na reunião agendada para a próxima semana e na qual marcará presença. “Estou certo de que muitas opiniões serão partilhadas”, afirmou. J.F.