Visitantes gastam mais, mas revelam maior insatisfação com serviços de turismo

Em 2017, os visitantes que chegaram a Macau gastaram um total de 61,32 mil milhões de patacas, um aumento de 16,4% face ao ano anterior. Porém, ainda que as despesas tenham aumentado, tal não corresponde a um aumento da satisfação dos turistas. Estes mostraram-se mais insatisfeitos com os serviços de agências de viagem e também com os estabelecimentos de jogo.

Catarina Vila Nova

No ano passado, a satisfação dos visitantes que chegaram a Macau diminuiu em relação à maioria dos serviços e equipamentos. São dados revelados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), que apontam para uma maior descida na satisfação com os serviços de agências de viagem e estabelecimentos de jogo, respectivamente, na ordem dos 14,6% e 10,3%. Por outro lado, registou-se um aumento de 8,2% na satisfação com os pontos turísticos, ainda que apenas 53% dos visitantes os tenham considerado suficientes. Só no último trimestre de 2017 a avaliação dos pontos turísticos desceu 3,9%. Os serviços e equipamentos hoteleiros registaram uma descida de 4,2%, com 85,9% dos visitantes a mostrarem-se satisfeitos com este parâmetro.

No quarto trimestre de 2017, cada visitante gastou, em média, duas mil patacas, sendo que foram os cidadãos do interior da China os que mais dinheiro deixaram no território, com uma média de 2.400 patacas ‘per capita’. Em termos gerais, a despesa média de cada visitante no último trimestre aumentou 13,2% em termos anuais e 7,6% em termos trimestrais. Os visitantes do continente que entraram em Macau com visto individual gastaram, em média, 2.817 patacas, mais 15,9% em comparação com o período homólogo. Subiram também as despesas dos visitantes do Japão (1.929), Singapura (1.895), da Malásia (1.809) e da Austrália (1.590) e desceram as dos Estados Unidos (1.241) e do Reino Unido (1.207).

No cômputo geral do ano passado, a despesa total dos visitantes, excluindo os gastos com o jogo, cifrou-se em 61,32 mil milhões de patacas, mais 16,4% face ao ano anterior. Os turistas continuaram a ser os que mais dinheiro gastaram em Macau, em comparação com os excursionistas, cujas despesas se fixaram em 11,57 mil milhões de patacas. As despesas ‘per capita’ dos turistas fixaram-se em 3.200 patacas, mais 14,4% em termos anuais, e as dos excursionistas em 820 patacas, um crescimento de 12,1% face ao ano anterior.

Quanto ao tipo de despesa dos visitantes, foi nas compras que mais dinheiro gastaram, perfazendo quase 50% do valor total. Neste parâmetro, a DSEC destaca o aumento de 54,2% nos produtos cosméticos e de 20,3% nos alimentos e doces. Registou-se ainda um aumento de 24,9% nas despesas médias dos que vieram a Macau para participar em convenções e exposições e de 27,3% nos que vieram passar férias.