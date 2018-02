“Sul”: A primeira série portuguesa no Festival de Berlim mostra a Lisboa da crise

O realizador Ivo M. Ferreira e o produtor e argumentista Edgar Medina levaram pela primeira vez uma série televisiva portuguesa à Co-Production Market, do Festival Internacional de Cinema de Berlim. Em fase de pré-produção, “Sul”, que retrata a história de um inspector policial que se deixa assoberbar pelo desencanto, niilismo e inadaptação social numa altura em que Portugal se afundava numa forte crise económica e social, foi até à capital alemã numa tentativa de atrair financiamento e apostar na internacionalização e foi apresentada a uma audiência de 300 produtores internacionais, agentes de vendas, distribuidores, operadores de televisão e organismos de financiamento audiovisual.

Joana Figueira

O resultado resume-se a mais de 20 reuniões que se estenderam por uma semana com operadores, produtoras e agentes de vendas cinematográficos. Ivo M. Ferreira e Edgar Medina estiveram presentes na edição deste ano do Co-Production Market, naquela que foi a primeira vez que uma série televisiva portuguesa trilhou caminho até ao Berlinale, na capital alemã. “Sul” é um policial ‘noir’ que tem lugar numa Lisboa da crise económica e financeira, que concentra a narrativa em duas personagens que se encontram em pólos opostos: o da justiça e o do crime. A série conta já com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e da RTP1.

“Sul” foi uma entre as oito séries seleccionadas, das mais de uma centena de todo o mundo, para o Berlinale CoPro Series Pitches de 2018. “É o reconhecimento de um percurso, quer do Ivo quer meu, mas também da qualidade do projecto, e é algo que nos abre enormes possibilidades de fazermos um projecto como achamos que merece e com a ambição que merece”, disse Edgar Medina, responsável pela produção, ao PONTO FINAL.

Medina não detalha o conteúdo das reuniões, prefere esperar que se amadureçam os contactos e que as portas que se abriram assim se mantenham. “Estas coisas dependem muito do ‘follow-up’ nas semanas seguintes, mas eu acredito que, relativamente ao ‘Sul’ poderemos ter boas notícias para breve, essencialmente do ponto de vista de se obterem co-produções que ajudem a aumentar o financiamento do projecto e concretizar a sua ambição, e do ponto de vista de se poder pensar na distribuição internacional em alguns sítios. Eu estou muito, muito satisfeito”.

Com Ivo M. Ferreira na realização, que regressou ao Festival de Berlim dois anos depois da estreia mundial de “Cartas da Guerra”, e Edgar Medina, Guilherme Mendonça e Rui Cardoso Martins no argumento, a série pretende levar a consistência cinematográfica ao meio televisivo. “Transportamos o mundo e o universo do policial negro para um dos cenários mais espantosos, por descobrir e por tratar do ponto de vista cinematográfico. É um policial negro que se passa numa época de forte crise económica e financeira e, como todos os filmes do género, anda à volta de uma intriga policial, de corrupção”, conta o produtor.

O desencanto, o niilismo, a inadaptação social são alguns dos temas explorados e interpretados por Adriano Luz, inspector da Polícia Judiciária portuguesa, que entra numa “viagem alucinada pelo Portugal da crise”, num mundo que vai desde as igrejas evangélicas, às grandes firmas de advogados, ao poder económico e ao poder político. A narrativa é conduzida pela mistura da música urbana e da música ‘folk’ – difícil de confundir – dos Dead Combo. “Uma banda que incorpora muito bem o espírito da série”, aponta Medina.

Será o canal português RTP1 o responsável pela exibição de “Sul”, que se parte em 10 episódios de 45 minutos. Para além do contrato de exibição de 500 mil euros com a RTP, a série portuguesa também recebeu um financiamento com o mesmo valor do ICA.

Mas “para se fazer 450 minutos de boa ficção” é necessário fazer mais. “O nosso principal objectivo neste momento é obter financiamento adicional para o projecto. A ideia foi sempre tentar arranjar mais parceiros que ajudem, aqui, a uma montagem financeira que ajude a concretizar um projecto com a ambição que ele tem”, disse Medina, atirando ainda que, para a produção, da Arquipélago Filmes, gostaria de duplicar o orçamento actual de um milhão.

Outro dos objectivos da participação no CoPro Series foi a internacionalização e, aqui, entra também António Sauro como agente de vendas mundial. O relacionamento entre realizador, produtor/argumentista e a Latido Films é anterior à passagem por Berlim. Medina refere-se a António Sauro como “um ‘player’ importante do ponto de vista internacional”, que está presente em todos os grandes mercados e grandes festivais. “Foi um encontro natural de vontades de trabalharmos juntos”, assume.