Sectores da restauração e comércio a retalho apresentaram melhorias em 2017

Durante o ano passado, os negócios dos ramos da restauração e do comércio a retalho foram “mais favoráveis” em comparação com o ano anterior, concluiu um inquérito da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC). À excepção de Fevereiro e Agosto, por terem sido os meses após o Ano Novo Lunar e o tufão Hato, durante o resto do ano, mais de 60% dos proprietários e retalhistas entrevistados registaram crescimentos ou estabilizações homólogas no volume de negócios. No último trimestre de 2017, os proprietários destes estabelecimentos declararam aumentos homólogos no volume de negócios em cerca de 60%, o valor mais elevado desde que este inquérito foi lançado, em Janeiro de 2016.

Em Dezembro último, o volume de negócios de 44% dos proprietários inquiridos aumentou em termos anuais e 24% registaram estabilizações homólogas. No comércio a retalho, mais de 60% dos retalhistas declararam também aumentos face ao ano anterior. A DSEC destaca o aumento do volume de negócios dos artigos de couro e supermercados, respectivamente, em 80% e 78%.

Para o mês de Janeiro, tanto os retalhistas como os proprietários de restaurantes antecipavam um decréscimo no volume de negócios. Segundo os dados divulgados pela DSEC, apenas 15% dos responsáveis por estabelecimentos de restauração projectaram aumentos homólogos e 28% dos retalhistas previam uma diminuição do volume de negócios.

O inquérito de conjuntura à restauração e ao comércio a retalho, conduzido pela DSEC, teve como destinatários 167 restaurantes, que correspondem a cerca de 53% das receitas do ramo, e 135 retalhistas, correspondentes a 70% das receitas do ramo. O organismo ressalva que estas conclusões reflectem apenas uma estimativa sobre a situação da conjuntura dos entrevistados, uma vez que não foi feita nenhuma inferência global.