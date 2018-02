Morte de Kim Jong Nam planeada para Macau, revela advogado de defesa

Uma das duas mulheres acusadas do homicídio de Kim Jong Nam terá sido paga para voar para Macau cinco dias antes da morte do meio-irmão do líder norte-coreano, noticiou a agência Reuters. Siti Aisyah e Doan Thi Huong, arguidas no processo, pensavam estar a fazer parte de um programa televisivo de partidas, à semelhança do que teriam feito nas semanas que antecederam o caso, alegou o advogado de defesa.

O advogado de defesa da mulher acusada da morte por envenenamento de Kim Jong Nam, o meio-irmão do líder norte-coreano, revelou, numa sessão do julgamento, que a arguida tinha sido paga para voar para Macau, dias antes do alegado homicídio ter acontecido. A notícia é avançada pela agência Reuters, que explica que o causídico defendeu em tribunal que Siti Aisyah, de nacionalidade indonésia, e Doan Thi Huong, natural do Vietname, ambas acusadas do alegado homicídio de Kim, pensavam estar a pregar partidas para um programa de ‘reality show’, algo que aparentemente já vinham a fazer desde o início do ano passado. A 8 de Fevereiro de 2017, Aisyah terá recebido quatro mil ringgit (cerca de 8.200 patacas) para comprar passagens para Macau mas, mais tarde nesse dia, a viagem foi cancelada.

Gooi Soon Seng, advogado de defesa, disse em tribunal, segundo a mesma fonte, que as mulheres pensavam estar a fazer parte de um ‘reality show’ e que, nas semanas que antecederam o alegado crime, ambas tinham sido pagas para realizar partidas semelhantes em centros comerciais e aeroportos. Siti Aisyah disse às autoridades que tinha realizado três partidas no aeroporto de Phnom Penh antes de voar para Jakarta e depois novamente para a Malásia no início de Fevereiro. Em Kuala Lumpur esteve envolvida em 14 partidas em aeroportos, hotéis, centros comerciais e uma estação de comboios, entre 5 de Janeiro e 12 de Fevereiro, tendo recebido entre 100 a 600 dólares norte-americanos por sessão, revelou Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz, chefe da investigação. Porém, as autoridades não conseguiram confirmar que as partidas aconteceram por falta de testemunhas e registos de vídeo.

Siti Aisyah revelou ter recebido os quatro mil ringgit de Hong Song Hac, de nacionalidade norte-coreana, a mesma pessoa que lhe disse que a viagem tinha sido cancelada, apenas cinco dias antes da morte de Kim Jong Nam, que se encontrava na Malásia desde o dia 6 de Fevereiro. A Reuters noticiou ainda que a arguida disse que tinha sido apresentada a Hong, a 21 de Janeiro de 2017, por outro norte-coreano, de nome Ri Ju U, que a tinha já contratado para outro programa de partidas. Ri e Hong foram considerados suspeitos no caso, sendo que Hong é um dos quatro norte-coreanos acusados do homicídio e que foram capturados pelas câmaras de videovigilância do aeroporto a tentar fugir do país no dia do ataque.