Jockey Club diz que concessão vai ser renovada

A Companhia de Corridas de Cavalos diz que a concessão do Macau Jockey Club vai ser renovada já esta semana. O Governo não confirma, mas o director do Jockey Club acredita mesmo que o plano apresentado para viabilizar a empresa vai valer uma extensão mais longa do que o habitual.

Vítor Quintã

O contrato de exploração de corridas de cavalos do Macau Jockey Club termina na quarta-feira, mas isso não preocupa a concessionária. Thomas Li, director da Companhia de Corridas de Cavalos, está confiante que a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) vai anunciar esta semana uma extensão de mais de dois anos, de forma a permitir implementar o plano de viabilização a longo-prazo de uma empresa há muito tecnicamente na bancarrota.

Segundo a TDM, no sábado, após a corrida “Troféu IACM do Ano Novo Lunar”, Thomas Li disse que as conversações com a DICJ estão na fase final. Em Agosto passado o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, anunciou que a concessão do Jockey Club seria renovada, mas apenas por mais seis meses. O objectivo era dar ao regulador do jogo mais tempo para analisar um plano de viabilização apresentado pela empresa, que faz parte do império de Stanley Ho.

Questionada pelo PONTO FINAL, a DICJ não confirmou a renovação, reiterando apenas que está a avaliar a situação do Jockey Club e que irá anunciar uma decisão no momento oportuno. Até 2017, a empresa tinha visto a sua concessão estendida a cada dois anos, mas Thomas Li não tem dúvidas que desta vez o período vai ser mais longo. “A nossa indústria precisa de algum tempo para ter retornos visíveis, por isso mesmo esperamos que o contrato possa ser o mais extenso possível”, explicou o executivo.

Promessas repetidas

Thomas Li reiterou que o plano de viabilização vai de encontro ao objectivo do Governo de diversificar a economia de Macau, mas não divulgou mais detalhes, nem confirmou se vai ou não incluir projectos imobiliários em parte da terra concedida pelo Governo – uma possibilidade avançada em Agosto por Lionel Leong. Albano Martins, presidente da sociedade protectora dos animais – Anima, disse no ano passado à TDM temer que a empresa pretendesse gradualmente transformar o terreno em complexos residenciais.

O director do Jockey Club repetiu também a promessa, já feita em 2015, de melhorar as instalações para os cerca de 340 cavalos que o espaço alberga, nomeadamente os estábulos. Isto após, em Setembro passado, a Anima ter denunciado que dois cavalos já retirados da competição tinham morrido “à fome” nos estábulos do Jockey Club, que diz serem espaços degradados e sem climatização.

Há mais de uma década que o Jockey Club não tem lucros e fechou 2016 com prejuízos acumulados superiores a 4 mil milhões de patacas, o que significa que está há muito em falência técnica. Thomas Li diz que espera que as receitas deste ano sejam semelhantes às do ano passado. Em 2017, o Jockey Club arrecadou 104 milhões de patacas, uma queda de 26,2 por cento em relação ao ano anterior.