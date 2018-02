Gripe: Homem de 68 anos foi a terceira morte desde o início do ano

Um dos pacientes que se encontrava em estado crítico no Hospital Kiang Wu faleceu na madrugada do passado sábado, vítima de gripe B. O homem, de 68 anos, foi internado no hospital privado no dia 13 deste mês, tendo sido posteriormente transferido, no dia 19, para o Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) com problemas respiratórios e com necessidade de auxílio respiratório por meios mecânicos. De acordo com um comunicado dos Serviços de Saúde, o diagnóstico efectuado revelou pneumonia dupla e as amostras respiratórias apresentaram-se positivas para gripe B.

No que respeita aos três casos críticos anunciados recentemente, o paciente com 45 anos continua internado na unidade de cuidados intensivos do CHCSJ mas apresenta melhorias e já não necessita de apoio do ventilador mecânico. Por outro lado, o paciente com 64 anos e outro paciente com 83 anos ainda estão internados na unidade de cuidados intensivos do Hospital Kiang Wu e ambos necessitam do apoio de ventilador mecânico.

“As três mortes já registadas e os três pacientes em estado crítico não foram sujeitos à vacina contra a influenza do Inverno do hemisfério Norte de 2017-2018”, avançam os Serviços de Saúde. Seis pessoas continuam internadas, três em estado crítico e outras três em estado estável.

Entre o dia 1 de Janeiro deste ano até às 12 horas do dia 24 deste mês, foram registados 45 casos de gripe acompanhados de pneumonia ou de outras complicações, sendo que 80% dos casos não foram vacinados contra a gripe. Em nove destes casos não houve necessidade de internamento, 27 já tiveram alta.

Os dados da monitorização efectuada pelos Serviços de Saúde mostram que “a situação da gripe em Macau está a registar uma diminuição ligeira, mas ainda mantêm um nível alto”.

Os Serviços de Saúde assumem-se atentos à situação da gripe no território já que a maior parte das escolas inicia as aulas na próxima semana. O organismo apela às escolas e aos residentes para tomarem medidas de prevenção e para continuarem a cumprir as orientações emitidas tanto pelos Serviços de Saúde como pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude.