CPSP regista 143 ilícitos durante Ano Novo Chinês

Entre os dias 14 e 21 de Fevereiro, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) registou um total de 143 ilícitos, segundo números avançados ao PONTO FINAL. O crime que mais casos motivou foi o de “apropriação ilegítima em caso de acessão ou de coisa achada”, num total de 56, seguido do de ofensa à integridade física e de furto, respectivamente, com 27 e 22. As autoridades deram ainda conta de nove casos de furto qualificado e outros sete de dano.

Na semana passada, o CPSP tinha já avançado a este jornal que durante o mesmo período tinham sido registados 352 casos de infracções cometidas por taxistas, dos quais 250 foram de abusos de tarifas e 63 de recusas de transporte.

Às autoridades foram apresentadas 169 queixas relativas a distúrbios sonoros, dos quais 67 foram resolvidos por meio de persuasão, quatro foram autuados e entregues à entidade competente e 98 não foram confirmados. Foram ainda registados 13 casos de serviços de transporte ilegais e nove casos de venda e queima ilegal de panchões, foguetes e fogo-de-artifício. C.V.N.