Ciclovia esbarra na Marina do Infante

A ciclovia da Flor de Lótus vai chegar a Lai Chi Vun já no próximo ano, promete o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). Mas a ligação à ciclovia da Taipa, que seria feita através de uma ponte, continua a esbarrar na Pousada Marina do Infante e sem resolução à vista.

Vítor Quintã

O plano do Governo de ligar as ciclovias da Taipa e da Flor de Lótus, criando assim uma marginal com seis quilómetros, continua adiado devido à indecisão em torno da Pousada Marina do Infante. Na sexta-feira o IACM anunciou, ainda assim, a extensão da ciclovia da Flor de Lótus por mais 600 metros, até Lai Chi Vun, num investimento de 18 milhões de patacas. As obras vão começar em Junho e devem estar concluídas este ano, com a inauguração prevista para 2019.

Ao Chun Yat, engenheiro civil do IACM, revelou numa conferência de imprensa que o projecto inclui a expansão do dique de retenção junto à Zona Industrial da Concórdia, de forma a acomodar a ciclovia na marginal e uma via para peões junto à estrada. Assim que as obras estiverem prontas, será possível ir de bicicleta desde a Broadway até à aldeia de Lai Chi Vun, em Coloane.

Esta extensão é a sexta e última fase de uma ciclovia única que, no futuro, deverá ter um total de seis quilómetros, ligando a marginal da Taipa até Coloane. A quarta e quinta fases irão ligar as actuais ciclovias da Taipa e da Flor de Lótus, através de uma ponte reservada para peões e pedestres, revelou Ao Chun Yat.

Ponte em banho-maria

Esta travessia permitiria, por um lado, a entrada e saída dos barcos para a futura marina de recreio planeada para junto da Pousada Marina do Infante. Por outro lado, iria desviar a ciclovia da movimentada Avenida Marginal Flor de Lótus. “Uma vez vi alguns estudantes a pedalarem nessa zona e tiveram de passar na estrada em frente do hotel Galaxy. É um troço muito perigoso”, disse Ella Lei ao PONTO FINAL em Março do ano passado.

Mas Harry Ma Kam Keong, administrador do IACM, admitiu que esta ligação continua em banho-maria. “Ainda vamos falar com o grupo de trabalho” criado entre o IACM e a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) para alterar os planos de urbanismo previstos para a zona, disse o governante. Em Maio do ano passado, o IACM já tinha admitido que ainda não havia um consenso. O PONTO FINAL pediu mais informações à DSSOPT, mas não recebeu qualquer resposta. “Temos de comunicar com o concessionário do terreno” onde se encontra a Pousada, explicou na sexta-feira Harry Ma.

No mês passado a DSSOPT reviu a concessão do terreno situado entre as traseiras do Jockey Club e a Pousada Marina do Infante para permitir a construção de duas mil fracções de habitação pública. A Marina Clube Internacional – Recreio e Investimentos (Macau) S.A. tem até 2021 para construir uma marina de recreio e um empreendimento destinado a comércio, habitação, escritórios, hotel, hotel-apartamento e estacionamento. O PONTO FINAL perguntou à empresa liderada pelo deputado eleito por sufrágio indirecto Vitor Cheung Lup Kwan em que ponto estava o projecto, mas não recebeu qualquer resposta.

Risco alimentar

Durante a conferência de imprensa de sexta-feira foi também anunciado o lançamento, pelo Centro de Segurança Alimentar do IACM, de um inquérito sobre os hábitos alimentares de cerca de mil alunos de 12 escolas secundárias. O objectivo é “avaliar o conhecimento da segurança alimentar, os dados dos alunos, como altura e peso, e também os seus hábitos alimentares, como a quantidade e consumo de determinados alimentos”, disse a chefe da Divisão de Avaliação de Riscos do Centro de Segurança Alimentar. Mais do que saber se os adolescentes têm uma alimentação pouco saudável, a meta é identificar possíveis riscos para a segurança alimentar, sublinhou Kok Ho Man. Os resultados do trabalho encomendado à Universidade de Ciência e Tecnologia serão divulgados ainda este ano.

O IACM anunciou ainda uma nova rota turística, chamada “Becos e Pátios”, que convida residentes e visitantes a conhecer melhor algumas das zonas mais típicas da cidade, indo de São Lourenço ao Pátio do Espinho, junto às Ruínas de São Paulo. A rota passa ainda pelo Pátio dos Cules, o Pátio da Eterna Felicidade e o Pátio das Seis Casas, onde viveu o pintor russo George Smirnoff, recordou Harry Ma. As visitas guiadas vão ser apenas em cantonês, mas vai haver materiais disponíveis em outras línguas, nomeadamente em português, acrescentou o administrador do IACM.