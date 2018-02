China critica sanções unilaterais americanas à Coreia do Norte

A China exigiu ontem que os Estados Unidos cessem imediatamente a “prática errada” de impor sanções a entidades e pessoas chinesas, que são afectadas por medidas unilaterais contra a Coreia do Norte, anunciadas pela Casa Branca.

Os Estados Unidos impuseram na sexta-feira sanções a 27 empresas marítimas registadas ou com sede em países que mantêm relações comerciais com a Coreia do Norte, como a China, para “aumentar a pressão e isolar ainda mais” o regime norte-coreano.

As sanções económicas, divulgadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano, também abrangem 28 navios com pavilhão dos mesmos países: Coreia do Norte, China, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Ilhas Marshall, Panamá, Tanzânia e as Comoros. “O Departamento do Tesouro norte-americano está a atacar de forma agressiva todas as vias ilícitas usadas pela Coreia do Norte para evitar sanções, incluindo medidas decisivas para impedir navios, transportadoras marítimas e outras entidades do mundo de trabalharem com o regime da Coreia do Norte”, indicou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, num comunicado.

Momentos antes do anúncio do Departamento do Tesouro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que ia divulgar “o maior conjunto” de sanções, segundo os termos utilizados pelo próprio, alguma vez aplicado ao regime da Coreia do Norte.

“A China opõe-se firmemente aos Estados Unidos da América, que impõem sanções unilaterais, com ‘jurisdição de longo alcance’ sobre entidades ou indivíduos chineses de acordo com as suas leis nacionais. Nós criticamos severamente os EUA por essas medidas, pedindo que parem imediatamente tais irregularidades para não prejudicar a cooperação bilateral”, disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, em comunicado.

A China não aceita que algumas entidades chinesas acabem por ser abrangidas pelas sanções dos EUA, frisando que cumpriu plenamente as resoluções do Conselho de Segurança da ONU sobre a Coreia do Norte.