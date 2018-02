Benfica “atropela” Ching Fung com sete golos sem resposta

O Benfica venceu sábado a equipa do Ching Fung, por 7-0, tornando-se assim na única equipa que ainda não perdeu este ano na Liga de Elite. A jornada ficou marcada por mais goleadas, com destaque para os 9-0 aplicados pelo CPK à formação da Alfândega, e do Sporting ao Hang Sai, por 6-0.

Pedro André Santos

O Benfica de Macau continua a “passear” na Liga de Elite, tendo somado no sábado a quinta vitória em outras tantas partidas. Desta vez a “vítima” foi o Ching Fung que, a par das “águias”, era a única equipa que ainda não tinha perdido nesta temporada. No entanto, os comandados de João Rosa não resistiram ao poderio ofensivo encarnado, e acabaram derrotados de forma pesada, por 7-0. Os golos da partida foram apontados por David Tetteh, Nicholas Torrão e Edgar Teixeira, que bisaram no encontro, e Hugo Silva.

“Os jogadores estiveram muito bem, boa atitude, especialmente sem bola, a preencher os espaços, que é algo que num ou noutro jogo não estivemos tão bem. Na primeira parte eles [Ching Fung] tiveram praticamente só um remate, de resto nem sei quantas oportunidades criámos, muitas na primeira parte e ainda mais na segunda”, começou por dizer Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

No final da partida, o treinador do Benfica de Macau mostrou-se visivelmente satisfeito pela prestação dos seus jogadores, destacando a “atitude” dos atletas ao longo dos 90 minutos. “Se continuarmos a trabalhar assim vamos crescer como equipa”, frisou.

Bernardo Tavares deixou ainda uma palavra ao Ching Fung, que antes da partida estava no segundo lugar da tabela. “Tentaram lutar pelo jogo, não se resguardaram. Também tentaram marcar e isso é bom para o futebol, às vezes temos adversários que não passam do meio-campo. Acho que o Ching Fung é uma boa equipa”, considerou.

Apesar dos números expressivos, a formação encarnada nunca deixou de “tirar o pé do acelerador”, procurando fazer mais golos, à semelhança do que tem acontecido noutros duelos. Questionado pelo PONTO FINAL sobre o elevada produtividade dentro das quatro linhas, mesmo rodando vários jogadores entre cada partida, Bernardo Tavares foi peremptório: “É o segredo de uma equipa, aqueles que jogam e têm oportunidade tentam agarrá-la, e aqueles que não jogam estão desejosos para tentar agarrar essa mesma oportunidade”.

Do outro lado, João Rosa referiu ao PONTO FINAL que a derrota não foi inesperada, embora não contasse com um resultado tão desnivelado. “Foi um pouco triste para mim e para toda a equipa. Já tinha previsto que o jogo contra o Benfica fosse muito difícil, mas o resultado não foi o esperado”, disse o técnico do Ching Fung.

João Rosa destacou ainda o poderio do adversário nos mais diversos sectores, mostrando um discurso optimista para o futuro. “A equipa precisa agora de levantar a cabeça e mostrar que o Ching Fung tem capacidade de enfrentar qualquer equipa no futuro”, sublinhou.

Em relação às restantes partidas destaque para a goleada do Sportin ante o Hang Sai, por 6-0, enquanto que o Kai I venceu a Polícia, por 2-0, no encontro que abriu a jornada. Ontem, nos derradeiros desafios da jornada, o CPK e Monte Carlo venceram Alfândega e Lai Chi, respectivamente, por 9-0 e 4-0.

Cláudio Roberto deixa Monte Carlo

Cláudio Roberto já não é treinador do Monte Carlo, tendo o anúncio sido feito ontem na página de Facebook do técnico brasileiro. “Informo que a partir desta data não sou mais treinador do Monte Carlo. Foi uma decisão minha [particular] com objectivo de dar um novo passo na minha carreira e em busca de novos desafios e caminhos”, escreveu Cláudio Roberto. O treinador brasileiro expressou ainda o seu agradecimento ao presidente Firmino Mendonça e respectiva direcção do clube “canarinho” no qual esteve pouco mais de dois anos. O PONTO FINAL tentou obter mais esclarecimentos sobre os motivos da saída, mas não foi possível obter comentários tanto de Cláudio Roberto, como da direcção do Monte Carlo.

Consulado e Casa de Portugal derrotados

As equipas do Consulado e da Casa de Portugal tiveram uma jornada para esquecer na segunda divisão de futebol, tendo sido ambas derrotadas frente a Tim Iec e Hong Lok, respectivamente. A formação orientada por José Rocha Diniz até esteve na frente, graças a um golo do capitão Vítor Sereno, mas permitiu a reviravolta no marcador, perdendo por 3-1. Em relação à equipa comandada por Pelé, perdeu por 1-0 com um golo apontado aos 26 minutos da partida. Com dois jogos disputados, a Casa de Portugal soma três pontos, enquanto o Consulado ainda não pontuou.