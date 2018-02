Mais de 350 infracções cometidas por taxistas durante o Ano Novo Chinês

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou um total de 352 casos de infracções cometidas por taxistas entre os dias 14 e 21 de Fevereiro. Destes, 250 diziam respeito a casos de cobrança excessiva de tarifas e 63 a recusa de transporte de clientes. De acordo com os números avançados ao PONTO FINAL, a PSP registou ainda 13 casos de serviços de transporte ilegais. Já o Conselho de Consumidores revelou que a maioria das queixas recebidas, entre 16 e 20 de Fevereiro, estavam relacionadas com o transporte em táxis e com estabelecimentos de restauração.

Entre os dias 14 e 21 de Fevereiro, a PSP detectou ainda nove casos de venda e queima ilegal de panchões, foguetes e fogo de artifício. Durante o mesmo período foram também apresentadas 169 queixas relativas a distúrbios sonoros. Segundo explicaram as autoridades, destas, 67 foram resolvidas por meio de persuasão, quatro resultaram em autuações e foram entregues à entidade competente “para os devidos efeitos” e 98 casos não foram confirmados.

Entre o primeiro dia do Ano do Cão e a passada terça-feira, o Conselho de Consumidores recebeu 58 inquéritos e reclamações, dos quais cerca de dois terços foram apresentados por turistas. “As solicitações foram sobretudo acerca de cobranças de taxistas e estabelecimentos de comidas e bebidas”, avançou o organismo a este jornal. Quatro queixas envolveram cobrança excessiva por taxistas e a qualidade do seu serviço e outras diziam respeito a transacção de telemóveis, relógios e joalharia. O Conselho de Consumidores disse ainda estar a acompanhar os casos e garantiu que os irá encaminhar para os respectivos departamentos, sendo que os consumidores irão ter uma resposta “assim que for possível”. C.V.N.