IACM recolhe 46 toneladas de lixo num dia

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) recolheu, no passado dia 13 de Fevereiro, 46 toneladas de lixo de grandes dimensões, segundo números avançados ao PONTO FINAL. Este foi o maior valor registado durante as celebrações do Ano Novo Chinês, sendo que este começou a aumentar desde o dia 9, quando foram recolhidas 41 toneladas. Após ter sido atingido o pico das 46 toneladas, este valor tem vindo gradualmente a diminuir sendo que, no dia 15, foram recolhidas 31 toneladas, número aproximado das 30 toneladas médias diárias.

Quanto ao lixo doméstico comum, no dia 9 de Fevereiro foram recolhidas 820 toneladas, sendo que o pico foi registado no dia 15, com 934 toneladas recolhidas. Segundo explicou o IACM a este jornal, em dias normais são recolhidas, em média, cerca de 800 toneladas de lixo doméstico. No primeiro dia do Ano Novo Lunar foram recolhidas apenas 544 toneladas.

Segundo números avançados pela Rádio Macau, no ano passado foram recolhidas, em média, 48 toneladas de mobílias e equipamentos domésticos nas duas semanas que antecederam o início do Ano do Galo. No total, foram recolhidas 672 toneladas de lixo de grandes dimensões durante este período.

Quanto aos panchões e fogo-de-artifício, para a entrada no Ano do Cão, Macau importou um total de 4474 caixas. Destas, 3026 foram de fogo-de-artifício e 1448 foram de panchões. Entre quarta-feira e ontem foram destruídas 117 caixas de panchões e 149 caixas de fogo-de-artifício, num total de 266 que ficaram por utilizar durante as celebrações. Segundo a Rádio Macau, este ano foi registado um aumento de 9% na aquisição de material pirotécnico.

Até ao próximo dia 5 de Março o IACM tem ainda disponíveis vários pontos de recolha de plantas. Os cidadãos podem colocar as tangerineiras e outras plantas nos pontos de recolha de lixo de grande dimensão entre as 20 e as 23 horas. As plantas serão trituradas e transformadas em fertilizantes. C.V.N.