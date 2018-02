Celebrações do Ano do Cão trazem mais 6,5% de turistas à cidade

Foram mais de 963 mil, os turistas que chegaram a Macau para celebrar a entrada no Ano do Cão. Os visitantes da China continental foram, como é já habitual, os que representaram a maior percentagem. A taxa de ocupação hoteleira dos hotéis de cinco estrelas foi a mais elevada, chegando quase aos 96%.

Catarina Vila Nova

Macau recebeu mais de 963 mil turistas entre os dias 15 e 21 de Fevereiro, ou seja, mais 6,5% do que aqueles que entraram em Macau para celebrar o Ano do Galo. Este valor corresponde às estimativas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que apontavam para 960 mil os visitantes que viriam a Macau celebrar a entrada no Ano do Cão. Contudo, nas vésperas do Ano Novo Lunar, Helena de Senna Fernandes, directora da DST, previa que o aumento seria de 1 a 3%, tendo em conta as 935 mil pessoas que visitaram Macau no período homólogo. De acordo com os dados ontem divulgados pelo organismo, este número foi revisto em baixa para 904 mil.

O mercado do Interior da China continuou a ser o que mais turistas enviou para Macau, correspondendo a 74,3% do valor total, ou seja, a 710 mil turistas, mais 12,3% face ao ano anterior. De Hong Kong chegaram 170 mil pessoas, menos 9,4% em comparação com o período homólogo e de Taiwan outras 19 mil, o que representa também uma descida, na ordem dos 6,7%. No total, estas três regiões corresponderam a 94,6% do número total de entradas registadas durante este período. Já os mercados internacionais perfizeram apenas 5% do valor total, tendo enviado 52 mil pessoas. O aumento de turistas deste ano é explicado pela DST devido à “atracção da diversidade de actividades festivas organizadas, abertura de novos complexos de entretenimento turístico e ambiente festivo tradicional, a par com o bom tempo”.

Durante estes dias, a taxa média de ocupação hoteleira foi de 94,5%, valor idêntico ao do ano passado. Macau conta, actualmente, com mais de 39 mil quartos de hotéis e pensões em actividade. Foi nos hotéis de cinco estrelas que se registou a taxa mais elevada, de 95,9%, sendo que o preço médio praticado por quarto foi de 2.195 patacas. Na ponta oposta da tabela estão as pensões, com um preço médio de 879 patacas, que se ficaram por uma taxa média de ocupação de 77,6%. Foi, de resto, neste tipo de alojamento que se verificou a maior variação de preços, com um aumento de quase 14% face ao mesmo período do ano passado.

A DST recebeu, durante o mesmo período, 32 queixas e pedidos de assistência referentes a tarifas de táxis, equipamentos e serviços hoteleiros, preços de restaurantes, venda de bilhetes de barco e pedidos de informações turísticas. Foram ainda realizadas 73 acções de inspecção nos postos fronteiriços e pontos de atracção turística. Uma fracção autónoma foi encerrada por suspeita de prestação ilegal de alojamento.