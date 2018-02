Taiwan quer banir utilização de plástico descartável até 2030

O Governo de Taiwan irá impor, de forma gradual e até 2030, uma proibição total na utilização de plástico descartável. A notícia é avançada pelo portal Hong Kong Free Press que cita um plano da Administração de Protecção Ambiental do Executivo daquela ilha. A primeira medida será implementada já no próximo ano quando as lojas de comidas e bebidas ficarem proibidas de fornecer palhinhas de plástico para uso na loja. A partir de 2020 as palhinhas gratuitas serão banidas de todos os estabelecimentos de restauração e em 2025 o público terá que começar a pagar se as quiser levar com o seu ‘take-away’.

Será também em 2020 que as lojas a retalho ficarão proibidas de oferecer sacos de plástico, utensílios e recipientes para comida descartáveis. Cinco anos depois entrará em vigor uma taxa para estes produtos. Em 2030 será implementada uma proibição total de todos os sacos de plástico e copos e utensílios descartáveis. Citado pelo Hong Kong Free Press, Lee Ying-Yuan, ministro da Administração de Protecção Ambiental, explicou que os futuros preços de tais produtos não serão necessariamente baseados naqueles praticados na Europa, mas sim nos de Taiwan.

“As pessoas podem também usar produtos feitos de aço ou palhinhas comestíveis – ou então não precisam de usar palhinhas de todo. Não existe nenhum inconveniente nisso”, declarou o governante. Lee acrescentou ainda que a redução da utilização de plástico é da responsabilidade do público em geral e não apenas da tutela que lidera.

Em Macau, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) encontra-se a estudar a possibilidade de cobrar pela utilização de sacos de plástico. Ao Jornal Tribuna de Macau, o organismo disse, em Novembro, que o respectivo processo legislativo deveria ser iniciado este ano e que se encontrava a elaborar os regulamentos. Em Agosto de 2016, a DSPA disse querer seguir o modelo implementado em Hong Kong, sendo que não seria cobrada menos de uma pataca por cada saco de plástico, com excepção daqueles utilizados por razões de higiene e segurança alimentar. C.V.N.