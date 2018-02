Suspensão de Sulu Sou mencionada em relatório da Amnistia Internacional

Sulu Sou não acredita que a suspensão do seu mandato e a proibição de entrada de jornalistas de Hong Kong em Macau tenham sido os únicos casos de violação dos direitos humanos que ocorreram no território no ano passado. Assim reagiu, em declarações ao PONTO FINAL, o deputado e activista ao relatório da Amnistia Internacional sobre o estado do mundo, ontem publicado.

Catarina Vila Nova

A suspensão do mandato de deputado de Sulu Sou mereceu uma referência no relatório da Amnistia Internacional sobre o estado dos direitos humanos no mundo, ontem divulgado. No parágrafo sobre Macau, inserido no capítulo relativo à China, a organização não-governamental (ONG) recorda também os quatro jornalistas de Hong Kong que foram impedidos de entrar na RAEM durante a passagem do tufão Hato, o pior a assolar o território nos últimos 50 anos. Contactado pelo PONTO FINAL, Sulu Sou não se mostrou surpreendido por encontrar estas referências no relatório porque, diz, “são casos graves de [violação] de direitos humanos”. A surpresa está em serem apenas estes dois casos mencionados no documento, porque acredita que outros terão acontecido no ano passado.

“Em Dezembro, a [Assembleia Legislativa] de Macau votou para suspender o deputado pró-democrata Sulu Sou e remover a sua imunidade parlamentar. Ele foi eleito em Setembro e acusado em Novembro por ter tomado parte num protesto pacífico em Maio de 2016 contra o Chefe do Executivo de Macau.” Assim resumiu, nestas duas frases, a Amnistia Internacional o caso de Sulu Sou. Ainda que o activista não tenha sido contactado pela organização antes da publicação deste relatório, o deputado disse não ter ficado surpreendido. “Eu acho que existiram casos [de violação] dos direitos humanos mais graves em Macau, mas nós não sabemos porque as vítimas têm medo de falar em público”, considerou. E que casos são esses? “Deterioração das liberdades de expressão e de imprensa, e existe ainda uma situação geral de auto-censura em Macau.” Na imprensa chinesa? “Especialmente”, respondeu.

Questionado sobre se acredita que este relatório irá influenciar de alguma forma o julgamento no qual é acusado de desobediência qualificada, Sulu Sou responde simplesmente que não quer “influenciar o sistema judicial com pressões políticas”. “De qualquer forma, é um bom sinal que a comunidade internacional queira saber mais do que se passa em Macau. Após a minha suspensão muitos jornalistas fora de Macau ficaram interessados em saber mais, muitos deles de Hong Kong”, contou. Mas será que este relatório vai contribuir para alterar o panorama local? “Penso que sim, para que mais pessoas de Macau tenham atenção à deterioração da situação”, disse Sulu Sou, confessando não estar optimista porque a “cultura política não pode ser alterada num curto espaço de tempo”.

CRÍTICAS REITERADAS À CHINA

Sobre Hong Kong, a Amnistia Internacional escreve que “uma série de acções levadas a cabo pelas autoridades aumentaram as preocupações sobre se as liberdades de expressão e reunião pacífica possam estar em risco”. A ONG continua elencando um rol de detenções e acusações a cidadãos da RAEHK, nomeadamente dos activistas Joshua Wong, Alex Chow e Nathan Law, líderes da Revolução dos Guarda-chuvas e recentemente nomeados para o Prémio Nobel da Paz.

Em relação à República Popular da China, as críticas e acusações não são novas mas sim reiteradas. A detenção de defensores dos direitos humanos por acusações vagas, o cada vez mais apertado controlo da Internet ou a repressão de determinadas actividades religiosas são apenas algumas das situações referidas pela Amnistia Internacional. Em concreto, a organização refere o caso do Nobel da Paz, Liu Xiaobo, que morreu no ano passado sob custódia do Governo Central, sem poder escolher o país onde queria ser tratado, e as campanhas de repressão no Tibete.