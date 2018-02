Registado recorde de viagens por comboio no final das férias do Ano Novo

A China registou na quarta-feira, o último dia das festividades do Ano Novo Lunar, um novo recorde de viagens por comboio, com 12,1 milhões de deslocações. Trata-se de uma subida de 10,5%, face ao último dia do Ano Novo Chinês de 2017, segundo os dados da China Railway Corporation (CRC).

Centenas de milhões de chineses regressaram à terra natal para festejar a passagem do Ano Lunar com a família, na maior migração interna do planeta. No total, as autoridades do país estimam que se realizem 2,98 mil milhões de viagens por comboio, entre 1 de Fevereiro e 12 de Março.

A rede chinesa de alta velocidade ferroviária atingiu, no início do ano passado, os 19.000 quilómetros – mais do que todos os outros países do mundo juntos.

A primeira linha – um troço de 120 quilómetros entre Pequim e Tianjin – começou a funcionar em 2008, quando a capital chinesa organizou os Jogos Olímpicos.

O Governo Central prevê que, em menos de dez anos, a rede de alta velocidade do país atinja os 38.000 quilómetros – quase o equivalente à circunferência da Terra, medida pela linha do Equador.