Pequim investiga potencial violação das sanções contra a Coreia do Norte

A China disse ontem estar a investigar uma possível transferência de mercadoria entre um navio chinês e um norte-coreano, no que constituiria uma violação das sanções impostas pelas Nações Unidas a Pyongyang.

O episódio terá ocorrido na semana passada, a cerca de 250 quilómetros da costa de Xangai, “capital” económica da China, e foi observado por um avião japonês de patrulha marítima. Trata-se do terceiro incidente deste género relatado por Tóquio desde o início do ano.

O Conselho de Segurança da ONU impões várias sanções económicas contra a Coreia do Norte, devido ao programa nuclear e de mísseis balísticos do regime de Kim Jong-un. “A China atribui grande importância a este caso e está a investigar”, disse um porta-voz do ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Geng Shuang, em conferência de imprensa.

“As autoridades competentes (chinesas) emitiram recentemente uma nota reforçando a proibição formal do contrabando entre navios, segundo as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas”, acrescentou.

Este incidente ocorre num período em que os Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul permitiram desanuviar a tensão na península coreana, com a presença de uma delegação de altos funcionários da Coreia do Norte em Pyeongchang.

O ministério japonês dos Negócios Estrangeiros disse na terça-feira que a marinha nipónica observou um petroleiro com a bandeira norte-coreana, ao lado de uma outra embarcação de nacionalidade desconhecida, mas com os carateres “Min Ning De You 078” (Província de Fujian, Ningde Town, 078) inscritos no casco.

“Depois de uma avaliação integral, o Governo japonês suspeita que houve uma transferência entre navios”, num ato proibido pelas resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Desde o início do ano, o Japão já denunciou por duas vezes a transferência de carga no Mar da China Oriental, entre o petroleiro norte-coreano Rye Song Gang 1 e outros navios. O Rye Song Gang 1 faz parte da lista de barcos cujo acesso a portos mundiais foi banido pela ONU.

