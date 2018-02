Nube Blanca em La Habana

RUI PAIVA, UMA CRÓNICA CUBANA (Parte 2)

A Revolução: El Museo de la Revolución

Aviso logo o meu ‘driver’ no segundo dia, quando embarco num ‘coche’ verde, escaldante, (toda a gente tira fotografias), de que quero ver a Plaza de la Revolución e o Museu da Revolução. Outros museus são dispensados. Prefiro andar um pouco, depois.

Fotos aos três grandes edifícios os pilares da revolução em arquitectura e história.

Praça arranjada, digna. Muitos turistas. Mais fotografias.

E seguimos para o Museu da Revolução. Encontramos um edifício inaugurado em 1920, (construção entre 1909 e 1920), na Avenida Bélgica, enorme e imponente, com dois quarteirões por detrás com aviões e carros de combate, tal como peças de artilharia do tempo das revoluções. Foi edificado para ser a sede do Governo Provincial de Havana só passando a ser Museu em 1974. Cumpriu a nobre missão de ser, antes, Palácio Presidencial.

Foi dos poucos museus que me apeteceu visitar. Esta viagem, como percebem, está rica em ideologia. Creio firmemente que cada cidadão tem a sua ideologia, a respeitar, mas não temos que estar em tribo. Devemos construir e enriquecer o nosso ADN ideológico e quando quisermos, e estivermos confortáveis, expressar o que sentimos. Isto é civismo e cidadania.

Subi as escadas, atravessei salas, relíquias, montras com as descrições de todas as etapas da Revolução Cubana.

Prende a minha atenção a montra dedicada às campanhas de alfabetização. A sua massificação começa quando Fidel Castro está como Primeiro Ministro, por imposição das forças populares. Lá está o livro “Venceremos”, usado e velhinho como o meu, e muitas fotos que confirmam como foi importante ter sido um alfabetizador em Moçambique e ter conseguido adquirir o conjunto completo em Cuba.

Vou à loja do museu, onde há à venda as mesmas publicações que vira no hotel, e postais. Dou comigo ao lado de um mestre tibetano. Sou fotografado e filmado, numa ‘entourage’ de 10 membros, uma só mulher.

Converso com um deles, Steve, de Hong Kong, onde trabalhou nas Artes, e que me diz que o mestre esteve há dois anos em Lisboa e para lá seguirá dentro de semanas. Que acaba de inaugurar um mosteiro no Tibete. Não consigo identificar, mas fica a fotografia.

Os gelados ‘Copélia’ e a ‘Prensa Latina’

Uma praça tem filas em várias secções. São os famosos gelados Copélia, que provocam a formação de filas de pessoas.

Numa viagem a um destino diferente, procuro sempre perceber como as pessoas vivem, o que lêem, como pensam. Neste sábado dia 27 de Janeiro decido cumprir um destes meus pequenos desejos, desta vez a comunicação social.

Num passeio encontro o que procurava. Jornais! Três velhinhos vendem diversos jornais. Quem fala não é o ardina, por demasiado velho e débil, mas um dos seus companheiros. Compro o célebre ‘Granma’, o órgão oficial do Comité Central do Partido Comunista de Cuba (‘Granma’ foi o nome do navio revolucionário com apenas 82 homens, que, carregado de explosivos e armamento tentou desafiar o regime ditatorial de Fulgêncio, em Novembro de 1956), com as suas oito páginas, dedicando a sua capa ao herói da independência José Martí. Em 13 de Março será inaugurada uma estátua idêntica à que existe no Central Park de Nova Iorque desde 28 de Janeiro de 1960.

‘Juventud Rebelde’, que se apresenta como o ‘Diário da Juventud Cubana’, por sua vez homenageia também o fundador, com artigo ‘Noche Encendiuda’, porque durante a noite haverá uma manifestação das tochas, “la antorcha del Centenário”, este ano comemorando os 165 anos de José Martí, numa organização da Universidade.

Um semanário internacional, Orbe – Prensa Latina, assinalando junto à data, “año 60 de la Revolución”, este com 16 páginas, mostra na primeira página uma foto de Lula da Silva (legenda: Golpe judicial), uma lua cheia por detrás do capitólio cubano, (Superluna para ver), retrato de José Martí, (Cubano universal), Ronaldinho (‘Se retira um mago’) e finalmente uma fotografia com o mesmo destaque da de Lula, com o título “China Y Celac por ruta conjunta”. Esta notícia tem um editorial na página 2, titulada: “Factor China, unanimidade em la Celac”. Note-se que Celac é a Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos.

Edifícios Ilustres e História

No capítulo dos prédios ilustres, destaque para o edifício sede da Bacardi, na Avenida da Bélgica, emblemático em registo ‘art déco’. O Hotel Hilton, onde em 1 de Janeiro de 1959, as forças revolucionárias do ‘Ejercito Rebelde’ do líder do Movimento de 26 de Julho, Fidel Castro, se instalam de armas e bagagens, literalmente, quando vêm de Sierra Maestra para a capital fundando o novo poder, por derrube do ditador Fulgêncio Batista, hotel que agora é o Habana Libre.

Explica-me que foi um edifício inovador na sua concepção arquitectónica e dimensão, representando um livro aberto.

O Hotel Nacional tem outros atractivos para visitantes, como constatei algumas vezes, quando grupos de russos ou japoneses em excursão surgiam. E porquê? No jardim frontal ao Malecón, podemos ver peças de artilharia e pequenos túneis, ligados na história à “Crise dos Mísseis” (ou “Crise de Outubro” porque se desenrolou entre 16 e 28 de Outubro de 1962, a partir da descoberta de mísseis balísticos instalados pela URSS em Cuba), que em 1962 escaldou de forma nuclear as relações entre os Estados Unidos da América e Cuba, por terem sido detectados os mísseis nucleares apontados àquele país.

Como Nye (Joseph S. Nye, Jr na sua obra “Understanding International Conflicts: Na Introduction to Theory and History, Pearson Education”, NY, 2000) diz, neste conflito o que ficou provado, quando J.F Kennedy reuniu os seus conselheiros, foi a clara “vulnerabilidade” norte-americana a um eventual ataque de mísseis balísticos soviéticos. E ficaram os cidadãos cubanos limitados nas suas opções de vida.

No dia da partida de tarde, depois de calibrar as minhas malas, vou tomar um expresso na varanda. São espaços de partilha entre os hóspedes. Não há mesas reservadas nem exclusivas. Levanta-se um casal belga e senta-se um cavalheiro de casaco cinza de linho, com um sotaque estranho. Meto conversa e diz-me que é da Palestina e vive numa cidade suíça. Segue-se uma conversa de uma hora muito interessante quando me vai contando como desenvolve os seus negócios entre a Europa, Cuba e o Médio Oriente.

No cinema

Recomendo no primeiro escalão, com cinco estrelas, o “7 dias em Havana”, trabalho de sete realizadores, um cubano, estrangeiros os restantes, com o expoente em Benicio del Touro dirigindo ao primeiro capítulo Lunes, “La Yuma” (USA apanhado do filme “3:10 (train) to Yuma” na versão de Delmer Daves e com Glenn Ford e Felicia Farr), datado de 1957, sendo a segunda em “Martes” realizado por Pablo Trapero, com Emir Kusturica como actor, a representar-se a si próprio a receber um prémio no Festival de Cinema de Cuba. E assim sucessivamente.

A Havana do século XXI, mais precisamente do ano 2011. Outros realizadores como Jorge Perrugoria, que é também actor e pintor cubano, o palestino Elia Suleiman, o argentino Pablo Trapero, entre outros. Actores cubanos como Vladimir Cruz e Mirtha Ibarra (mulher de Tomás Gutiérrez Álea, o mais famoso realizador cubano do século XX, falecido em 1996). Procuro mais tarde na FNAC, em Lisboa.

– Há já sei. ‘Guantanamera’! Tivemos dois filmes dele, mas já foram descontinuados há muito tempo!”

(Como? (Vocês é que mereciam ser descontinuados, penso eu).

Engraçado ser a primeira história com início e fim no “meu” Hotel Nacional.

Um elemento comum? A música! Os carros (aqui fechados quase sempre) imagens aéreas da cidade verdadeira, real, muito necessitada de recuperação.

Mas a mais simbólica é a de Suleiman, que tal como eu se perde todos os dias naqueles corredores imensos do hotel, onde há sempre uma cubana gorda e negra a olhar como se tivesse visto um cisne violeta a tocar piano. Muito bem caracterizado. E a expressão do palestino é tão parecida, por ser tão neutra, com as do pessoal do hotel, nesses cruzamentos de corredores onde há pessoas que se perdem.

Para algo mais leve, em registo musical, sem pretensões mas com o tom musical, “Dirty Dancing – Havana Nights”, de Guy Ferland, meio desconhecido, trata-se de um filme que mostra em subtítulo “Based on true events” e com música de Heitor Pereira, direcção de fotografia de Anthony B. Richmond, costume designer Isis Mussenden, (não terá sido difícil contextualizar dado que todo o ‘environment’ se mantém quase fiel, e com argumento de Kate Gunzinger e Peter Sagal. A base é o de nominado Hotel Oceana, muito parecido com o Nacional.

Nas vésperas da revolução, um subdirector da Ford chega a Havana com as suas duas filhas, Katey Miller – a narradora – e Susie. Nasce a história do pequeno acidente, um romance em torno do Mambo, música cubana com origem mais antiga nos ritmos africanos. Entrando em Cuba como ‘contradanza’ (com origem na ‘contradanza’ espanhola e ‘contredanse’ francesa) recebe o nome de ‘danza’. O ‘cinquillo’, introduzido quando os escravos negros aportam a Cuba nos finais do século XVIII, vem trazer um novo alento, sensualidade e novas emoções (o mesmo factor que enriquece também o Tango, outra variação da ‘contradanza’).

Ironicamente Mambo – Tango foi o nome da balsa em que Che Guevara e companheiros descem o rio quando andam pela Amazónia em 1952, rumo à Colômbia! Assim o diz Pilar Huertas no livro “Ernesto Che Guevara – Uma vida em imagens”, publicado em 2013, obra muito bem documentada.

Dia 1 de Ebrero; El coche rosado de la chica

Onde quero ir? A uma ou mais galerias de arte, não a um museu de Belas-Artes. Damos uma volta pelos quarteirões históricos e vai parar frente a um edifício bonito.

– El museo!

– Qual?

– De Artes Decorativas.

– Mas eu não quero, não tenho tempo.

Mesmo assim espreito, vou até ao hall. Tenho que fazer opções.

Vamos então. Ah! Gostava de tomar um daikiri no La Floridita.

Quando entro um outro grupo musical à entrada, ainda mais cheio de gente.

Saio feliz de mais esta experiência hemingwayana.

Como lhe digo que gostava de comer ‘pollo frito’, promete levar-me para um local perto da sua casa em Miramar.

Vamos pela 5.ª avenida, avenida das embaixadas, até que vemos uma galeria ampla. Peço para parar e vejo uma interessante exposição. Conheço a directora da galeria e trocamos contactos e experiências.

O restaurante onde almoçamos, “El aljibe”, simples, económico, mas muito bom. Em frente temos uma mesa longa, repleta de diplomatas, com elementos cubanos que convidam de uma das embaixadas vizinhas de um país amigo da América Latina.

Último dia em Havana; da Universidade à Feria del Libro

Já tinha decidido ver a feira quando me apercebi que era uma festa nacional.

Mas primeiro tinha um pequeno “problema” para resolver. Trouxera um exemplar do meu livro, que fazia questão de entregar a alguém ou alguma instituição que se me descobrisse como a adequada.

Das pessoas conhecidas, ainda não. Pudera deixar na galeria visitada quando fui a Miramar, nas não levara o livro. No hotel Nacional? Não, não há biblioteca.

E na Biblioteca Nacional? Pode ser. Mas tem milhões de livros.

Yo, por mi parte, créo que tengo un pequeño problema para solucionar!

Quero passear de ‘coche’, no rosado da Yemee. Um Ford de 1928, pequeno, gingão, lindo.

Onde quer ir? Habana Vieja?

Não! Vamos primeiro à Universidade. Conhece bem? E depois quero ver a Feira do Livro!

– Si ! Por supuesto!

Sabe onde fica a Faculdade de Letras, ou a sua congénere?

– Aqui la faculdad de Química. Ahora de Física…esta és la de Letras.

Saio, umas fotos, levo o meu livro. Na recepção digo a uma rapariga ao que venho. Quero falar com professores da faculdade. Não tem que ser o ‘responsable’!

Começo a explicar a dois professores, vão adiantando que podem ficar com o livro para entregar ao Decano. Eis senão quando vem directo a nós uma bela rapariga dos seus trintas que, chegando, vem saber o que se passa.

Explico que quero oferecer o livro “Nuvem Branca” à Faculdade, para alunos e professores poderem conhecer uma História de Vida através da minha arte.

Agradece muito, tiramos uma fotografia e escreve no meu Diário de Viagem:

Com enorme plácer recibo esta experiencia de vida convertida en libro. Para la faculdade representa la possibilidade de conhecer aún más, através de la cultura y su gente, la sensibilidad artística y creativa de Portugal.

Um abrazo afectuoso,

K.

Diz que gosta muito do que vê e que pelo que contei gostava que eu fosse falar sobre a minha experiência de vida e o livro. Porém, não será desta vez possível, já que os professores e alunos estarão ocupados com a Feira do Livro. Crê ser interessante falar sobre as minhas movimentações e sensibilidades entre a Arte e a Economia, entre “ambos dois mundos”.

Saio de coração feliz. Agora é tempo de ir até à festa nacional!

A Feria del Libro

Quando Yemee me deixou no morro e caminhei a pé, um bom quilómetro, vi um extenso acampamento de estruturas configurando espaços de gastronomia, mais ou menos engalanados com cores vivas, carros de comes e bebes, barracas a vender maçaroca, restaurantes a vender frango frito ou panado, ‘costilla de cerdo crocante’, bicicleta do algodão doce.

Estou a entrar na 27ª “Feria Internacional del Libro en Cuba” (FIL Cuba 2018), realizada entre 1 e 11 de Fevereiro de 2018, em plena ‘Fortaleza de San Carlos de La Cabaña’ (La Habana). Precisamente onde na véspera à noite presenciara os ‘cagnonazos’! Só que agora o ‘environment’ mudou radicalmente! Este ano dedicada a um intelectual, ensaísta e político Eusébio Leal Spengler. Entre 1982, anos da sua inauguração e 2000 teve um ritmo bienal. Depois passou a celebrar-se todos os anos, tendo o deste ano 120 expositores de 22 países.

Ironicamente, o ‘Invitado de Honor’ é a China. Num Pavilion A! Como não abunda o tempo, note-se que estou na manhã do regresso e tenho que ir para o hotel fechar o ‘check-out’ e aviar as malas, dou uma volta para entender os focos, os pavilhões com maior frequência, mas o Pavilhão A, bem ao fundo será o que devo visitar.

Neste pavilhão, pequenas vitrinas dão o tom para a invenção da escrita, lançando o visitante em corredores apinhados de livros cuja lista está num catálogo de que mostro a capa.

Ao fundo do pavilhão da China um auditório onde aguardam pacientemente alguns leitores, maioritariamente chineses. Escritores, com o seu ‘crachat’ bem visível, aguardam o início de alguma sessão solene. Vão dar uma volta e passo de novo por eles quando fumam um cigarro num morro de relva.

Fotografo e retorno ao Ford. Na recta última da ‘Feria’, cruzo-me com o embaixador da China, que chega imponente, seguido de uma dezena de concidadãos.

O regresso a Lisboa

Chego a Lisboa, com este frio bem diferente do das caraíbas. Mas aqueci o coração ainda mais porque me aguardavam os meus filhos, Margarida e João.

“- Um café!” – Diz o meu filho João, antecipando o meu esperado desvio para um reconfortante café expresso curto.

Chego a casa, pouso a mala, a malinha de cabine BRICS, carrego na tecla ‘play’ do leitor de CD’s e oiço Carlos Puebla (y sus Tradicionales):

Aprendimos a quererte

Desde la histórica altura

Donde el sol de tu bravura

Le puso un cerco a la muerte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia,

De tu querida presencia

Comandante Che Guevara.

Tu mano gloriosa y fuerte

Sobre la historia dispara

Cuando todo santa clara

Se despierta para verte.

Aquí se queda la clara,

La entrañable transparencia,

De tu querida presencia

Comandante Che Guevara.

(…)

Hasta Siempre!