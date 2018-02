MGM: Mesas electrónicas alvo de aproveitamento político

A MGM China duvida das alegadas queixas de funcionários sobre radiação emitida por mesas electrónicas e atribui o caso a “questões políticas”. A operadora de jogo reitera que o equipamento, também já instalado no MGM Cotai, não representa perigo para a saúde dos croupiers.

Vítor Quintã

“Isto é um problema muito maior do que esta questão em particular e mesmo que a MGM. Estas questões tendem a tornar-se políticas”, lamentou ontem Sarah Rogers ao PONTO FINAL. A vice-presidente sénior da MGM China para a responsabilidade corporativa respondeu assim a alegadas queixas de funcionários sobre a radiação emitida por mesas electrónicas instaladas nos casinos da operadora.

Pressionada sobre quem estaria por detrás deste eventual aproveitamento político, a executiva preferiu não fazer mais comentários. Ainda assim, negou que haja croupiers a queixar-se de problemas de saúde causados por este equipamento ou mesmo a pedir licença sem vencimento, a saírem do trabalho mais cedo ou a recusarem-se a trabalhar nestas mesas electrónicas. “Não tem havido nada disso”, sublinhou Sarah Rogers.

Estas alegações tinham sido feitas há duas semanas por Kelvin Choi Kam Fu, director-geral da Associação de Empregados das Empresas de Jogo de Macau. Esta associação e mais quatro grupos de trabalhadores do jogo, todos ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau, exigiram na altura que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) obrigasse a MGM a retirar estas mesas. O PONTO FINAL pediu uma reacção a Kelvin Choi mas o dirigente declinou, por se encontrar em viagem fora de Macau. O jornal perguntou também à DSAL de que forma estava a ser acompanhada a situação, mas não recebeu resposta. Este equipamento foi, aliás, um dos motivos para um protesto organizado por trabalhadores da MGM no passado dia 28 de Janeiro.

Tecnologia já no Cotai

Em causa está a radiação emitida pelo ‘Casino Chip Attribution System’, que permite à MGM saber quando as fichas de jogo são usadas numa mesa. Sarah Rogers recordou que três estudos diferentes, efectuados por “entidades independentes” em Singapura, Hong Kong e China continental, respectivamente, mostraram que a radiação é “apenas uma ínfima fracção dos padrões de segurança” estabelecidos para outro tipo de equipamento, nomeadamente para telemóveis. Ainda assim, a vice-presidente sénior diz que a empresa ainda não decidiu se pode ou não divulgar os resultados. Estes estudos foram entregues à Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), que há duas semanas confirmou ao PONTO FINAL que tinha detectado “vestígios de radiação” durante o processo de aprovação deste tipo de mesa. O regulador do jogo decidiu, no entanto, aprovar este equipamento por achar que é seguro.

“Nunca utilizaríamos qualquer equipamento que pudesse colocar em causa a saúde dos nossos trabalhadores ou dos nossos clientes”, diz Sarah Rogers. A responsável revelou que uma das entidades que estudou estas mesas já enviou peritos de Hong Kong para explicar aos funcionários que “não há qualquer perigo real de saúde”, através de várias sessões.

A executiva da MGM defendeu até que Macau “devia sentir-se orgulhoso” por ter tecnologia “líder de mercado”. Sarah Rogers explicou que o sistema permite detectar se uma ficha é falsa ou se o seu valor é demasiado baixo ou elevado para a mesa em que foi colocada. Ou seja, acrescentou a vice-presidente, ajuda a reduzir a possibilidade de erro humano e aumenta a eficiência. Esta tecnologia está actualmente em uso em 50 mesas no MGM Macau e em 150 no MGM Cotai, revelou.