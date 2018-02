Hato: Governo estima prejuízos de 12,55 mil milhões de patacas  

De acordo com dados ontem facultados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o Governo reviu em alta os prejuízos causados pela passagem, a 23 de Agosto, do tufão Hato pelo território.

Os prejuízos económicos directos “foram de 9,05 mil milhões de Patacas e os prejuízos económicos indirectos foram de 3,50 mil milhões de Patacas, sendo o montante de 12,55 mil milhões de Patacas, ou seja, mais 1,07 mil milhões de Patacas que o das estimativas preliminares do ano passado”.

As estimativas preliminares, apresentadas em Setembro de 2017, apontavam para um montante de 11,47 mil milhões de patacas. A DSEC procedeu depois à “recolha de informações, de forma mais completa, junto dos serviços administrativos e instituições, nomeadamente, as informações dos respectivos prejuízos de equipamentos/instalações, bem como os dados de prejuízos económicos das instituições/empresas sob a tutela dos respectivos serviços”, o que resultou no valor ontem apresentado.