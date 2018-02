“Enquanto houver procura, os restaurantes locais vão continuar a servir sopa de barbatana de tubarão”

O presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, Chan Chak Mo, acredita que é a procura pela iguaria que faz as pessoas continuarem a matar tubarões. “Para reduzir a procura é preciso educar os mais novos para a conservação”, diz. Um relatório da WildAid indica que a ameaça contra os tubarões está a divergir da China Continental, onde o consumo está a diminuir, para mercados em expansão, como Macau, Hong Kong e Tailândia.

Cláudia Aranda

O preço da sopa de barbatana de tubarão do restaurante da rede “Tam Kah Shark’s Fin”, situado numa travessa perpendicular à Avenida de Almeida Ribeiro, é o um dos factores que faz o casal que partilha a mesa com o PONTO FINAL vir regularmente de Hong Kong a Macau para comer a iguaria. Além disso, garante a mulher de Hong Kong, o sabor é “delicioso”. Neste restaurante da especialidade, onde as paredes se cobrem com fotografias de receitas coloridas, a preços variados, o segredo da sopa parece estar na quantidade de “fish wing”, como é traduzido literalmente do mandarim, explica o casal, que justifica com a quantidade de peixe utilizado a diferença de preços – de 55 patacas a acima de 1500 patacas por um prato de sopa. Não muito longe deste estabelecimento, na Rua da Felicidade, apesar de já passar das três da tarde, ainda mais de 20 pessoas aguardam a sua vez, à chuva, para entrarem no espaço exíguo e lotado do restaurante. “Fish wing, fish wing”, responde a mulher na dianteira da fila, também ela de Hong Kong, à pergunta atirada pelo PONTO FINAL: “O que se come por aqui?”. No “Tim Fatt Sharkfin House” os preços são ainda mais em conta: Há sopa desde as 35 patacas a pratos por pouco mais de 100.

De acordo com um relatório da organização não-governamental WildAid, publicado em meados deste mês, a ameaça contra os tubarões está a divergir da China Continental, onde o consumo está a diminuir, para mercados em desenvolvimento, nomeadamente Macau, Hong Kong e Tailândia.

Educação precisa-se

Na opinião do presidente da União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau, e deputado à Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, enquanto houver procura, os restaurantes locais vão continuar a servir barbatana de tubarão, e sugere a mudança através da educação das gerações mais jovens. “Se há procura, vai haver oferta, se a procura existe, é isso que faz as pessoas continuarem a matar tubarões. Para reduzir a procura é preciso educação, aprender que é mau matar tubarões. Penso que a geração mais nova já está mais consciente e sensibilizada para a conservação”, disse.

A importação das barbatanas de tubarão em Macau tem vindo a crescer desde 2004, estando este aumento associado ao desenvolvimento do sector hoteleiro e do turismo decorrente da liberalização da indústria do jogo, indica o documento intitulado “Sharks in Crisis: Evidence of Positive Behavioral Change in China as New Threats Emerge”. Em contraste com um declínio na procura de barbatana de tubarão na China Continental, em resultado de campanhas educativas e do boicote ao uso do acepipe em banquetes governamentais, há uma expansão de mercados emergentes, inclusive em Hong Kong, Macau e Tailândia, refere o relatório.

Em 2016, as reexportações de barbatana de tubarão com origem em Hong Kong cresceram 62 por cento, de 88.029 quilos, em 2015, para 143.396 quilos, no ano seguinte. Esta foi a primeira vez que as reexportações a partir de Hong Kong para Macau excederam as da China continental. Associado a este aumento está também o consumo pelos locais deste produto “em restaurantes e em banquetes tradicionais: Cerca de 70 por cento dos banquetes de casamento em Macau incluem barbatana de tubarão”, acrescenta o documento. O mesmo relatório cita um estudo de 2013, realizado por uma associação de Hong Kong, BLOOM, que refere que todos, excepto dois, dos 33 hotéis-casino de Macau inquiridos, tinham pratos associados a barbatanas de tubarão.

Barbatana de tubarão fora dos hotéis-casino

Chan Chak Mo contraria algumas das conclusões do estudo: “Muitos dos grandes hotéis não servem já barbatana de tubarão, especialmente os investidores estrangeiros, como o Grand Hyatt, o Sheraton, o MGM. Já não consta do menu. Tenho a certeza que estamos a ir nessa direcção”. Chan Chak Mo sublinhou que não se está a referir aos restaurantes chineses locais. “Estou a falar de grandes restaurantes chineses localizados em casinos ou em complexos hoteleiros, mesmo que alguém encomende eles não têm barbatana de tubarão para vender”, garantiu.

O deputado frisou que não conhece os dados referidos pelo relatório, nem tem informação sobre o número de estabelecimentos em Macau que disponibilizam a iguaria. No entanto, acredita que “há três, quatro anos, a barbatana de tubarão estava muito mais presente, em 90 ou 100 por cento dos banquetes. Há muita gente hoje mais sensibilizada. Penso que já não é obrigatório num banquete de casamento chinês. Muitos deles têm agora sopa de bolas de peixe e coisas assim”. O próprio deputado não come este tipo de iguaria. “Por minha iniciativa não peço este prato, nem sequer gosto do sabor, é insípido, um desperdício de dinheiro. Mas, há alguns chineses que acham que aumentam o seu prestígio incluindo esta iguaria, que é cara, no banquete de casamento. Esta é a tradição chinesa”, esclareceu.

É proibido proibir

Chan Chak Mo mostrou-se positivo em relação ao futuro e acredita que, através da educação, as mentalidades podem mudar: “Talvez daqui a uns 10 anos já não se coma barbatanas de tubarão, porque as pessoas começam a preocupar-se mais com a conservação”. A esperança está na “geração jovem”. “Os mais novos aprendem na escola que a matança dos tubarões é prejudicial para o eco-sistema. No meu tempo ninguém sabia estas coisas. É muito através da educação, instala-se este tipo de mentalidade nas crianças e quando crescem já não procuram”.

Para o deputado, a proibição do consumo “não é boa ideia”. “Penso que não há nenhum Governo que possa aprovar legislação que diga que ‘não podes comer barbatana de tubarão’. Podes aprovar uma lei dizendo que não se pode matar tubarões, mas proibir de comer, não é da minha conta”, concluiu.

Cerca de 100 milhões de tubarões são mortos todos os anos. A Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN) das espécies ameaçadas indica que mais de um quarto das espécies mundiais de tubarões e raias estão ameaçadas de extinção.

Turismo: Comer ou não sopa é da consciência de cada um

Solicitada pelo PONTO FINAL a comentar o relatório, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) indicou que o prato de barbatana de tubarão não é servido nos banquetes organizados por aqueles serviços. O organismo adiantou que, “não sendo a sua venda banida em Macau, a DST carece de fundamentos para discriminar restaurantes em função da oferta ou não deste prato, cabendo aos estabelecimentos e seus clientes fazer a sua opção, em função da sua consciência em relação a esta temática”. A DST acrescenta na sua nota que este “é um debate que decorre e que deve ser aprofundado na sociedade de forma sensível e construtiva, sobretudo tendo em conta que Macau é uma cidade multicultural e que acolhe visitantes de todo o mundo, com crenças religiosas, hábitos culturais e gastronómicos muito distintos”. C.A.