Benfica testa invencibilidade do Ching Fung

O Benfica de Macau joga amanhã frente ao Ching Fung, uma partida que colocará frente-a-frente as únicas duas equipas que não perderam na Liga de Elite esta temporada. Sporting, Ka I, Monte Carlo e CPK têm, teoricamente, desafios acessíveis frente a HS, Polícia, Lai Chi e Alfândega, respectivamente.

Pedro André Santos

Depois da habitual paragem para as celebrações do Ano Novo Chinês, a Liga de Elite está de regresso e logo com um duelo que promete, entre as únicas duas equipas que ainda não conheceram o sabor da derrota no campeonato.

O Benfica lidera a prova apenas com vitórias e tem quatro pontos de vantagem sobre o Ching Fung, equipa que não conseguiu vencer na última edição da Liga de Elite. “Vai ser um jogo difícil, contra uma equipa que ainda não perdeu e que empatou com o CPK e o Ka I. É uma equipa agressiva, que nos jogos que observei tanto pode jogar com o bloco mais baixo, como a pressionar o adversário”, começou por dizer Bernardo Tavares ao PONTO FINAL.

O treinador do Benfica de Macau destacou o poderio físico do adversário, para além da experiência, não só dos jogadores como também do próprio treinador, uma pessoa que “conhece muito bem o futebol local”.

Questionado pelo PONTO FINAL sobre a importância deste jogo para as contas do campeonato, por ser contra uma das equipas mais fortes da liga, Bernardo Tavares lembra que “ainda faltam muitos jogos”, havendo outros adversários que podem causar dificuldades ao Benfica, como o Sporting ou o Monte Carlo. “É bom ganhar mas o campeonato vai ser longo, com possíveis lesões ou a situação da AFC, que ainda não sei como vai ser a calendarização dos jogos”, concluiu.

Do outro lado, João Rosa antevê uma partida “muito difícil” frente ao Benfica, a quem apelidou de “melhor equipa da Liga de Elite”. No entanto, o treinador do Ching Fung referiu que a sua equipa irá “fazer o possível” para conquistar um bom resultado. “Nós pretendemos jogar numa táctica de contra-ataque. Mas não queria dar pressão aos jogadores do Ching Fung, visto que o Benfica tem um plantel muito bem organizado. Acho que nós não conseguimos [roubar pontos ao Benfica], mas de qualquer forma vou aconselhar os meus jogadores a não desistirem”, salientou.

Por parte dos jogadores existe um sentimento de respeito mútuo, antevendo um desafio complicado de parte a parte. Do lado do Benfica, Edgar Teixeira considera que será um jogo “extremamente difícil”, recordando o empate na última jornada do Ching Fung ante ao CPK, um dos candidatos ao título. O médio dos encarnados, porém, frisou que o Benfica “vai fazer de tudo para sair mais uma vez vitorioso”.

Do lado do Ching Fung, Alex Imbiribeira referiu que a expectativa é que o seu clube consiga “fazer um grande jogo”, seguindo os conselhos do ‘mister’ João Rosa. “Sabemos da qualidade que tem a equipa do Benfica, mas também temos que reconhecer a qualidade da nossa equipa. Vamos ver se conseguimos fazer um bom resultado”, disse o médio brasileiro.

Adversários na expectativa

Sporting e Monte Carlo são duas equipas interessadas no desfecho da partida entre os actuais dois primeiros classificados do campeonato. Os “leões” vão defrontar o recém-promovido HS, que este ano já surpreendeu o Monte Carlo na jornada inaugural. “Esperamos conseguir fazer mais um jogo que junte uma boa exibição a uma boa vitória, e para que isso aconteça a equipa terá de entrar concentrada e empenhada em dar o máximo”, disse Nuno Capela ao PONTO FINAL.

O treinador do Sporting terá o plantel na máxima força com excepção do capitão Pedro Pires, que está ausente do território.

A jornada irá encerrar com o duelo entre o Monte Carlo e o Lai Chi, a única equipa que ainda não pontuou neste campeonato. No entanto, o treinador do Monte Carlo não espera facilidades frente ao actual “lanterna vermelha” da Liga de Elite. “O Monte Carlo tem obrigação de lutar pelos três pontos, contra uma equipa que está na parte debaixo da tabela junto connosco. É um jogo que para nós vale muito mais do que três pontos. É claro que sabemos que, para vencer, a equipa tem que se impor e lutar pela vitória a todo o momento, e eu penso que toda a equipa está consciente disso, que é o primeiro passo para conseguir a vitória”, disse Cláudio Roberto ao PONTO FINAL.

Em relação aos restantes confrontos, o Ka I defronta a equipa da Polícia, enquanto o CPK vai medir forças com a Alfândega.

Benfica joga no Estádio de Macau na AFC Cup

O Benfica vai poder utilizar o Estádio de Macau para a partida inaugural da AFC Cup, frente ao Hang Yuen, de Taiwan, a 7 de Março. Segundo a Rádio Macau, o Instituto do Desporto já deu luz verde à utilização do recinto, que estava anteriormente reservado para as provas anuais de atletismo escolar, agendadas para 9 de Março. O clube encarnado, Direcção dos Serviços de Educação e Juventude e Associação de Futebol de Macau chegaram agora a um acordo, faltando apenas que o Benfica trate de alguns detalhes para não afectar a competição escolar.