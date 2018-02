“Ambiente político” reforça contribuições para a Novo Macau

Ainda a meio da campanha de ‘crowdfunding’, a Associação Novo Macau já conseguiu angariar mais de metade da verba fixada em 300 mil dólares de Hong Kong. “O ambiente político” que se vive na cidade levou muitas pessoas a recear pelo futuro do grupo, diz o vice-presidente Sulu Sou.

Vítor Quintã

“Ainda não é um sucesso e temos de continuar a trabalhar no duro”, sublinhou ontem Sulu Sou, vice-presidente da Associação Novo Macau, cuja campanha de angariação de fundos já conseguiu reunir mais de metade da meta fixada em 300 mil dólares de Hong Kong. O activista lembrou ao PONTO FINAL que se a campanha, lançada na Internet através do chamado sistema de ‘crowdfunding’, não atingir este objectivo até 8 de Abril, o dinheiro será devolvido, segundo as regras da plataforma FringeBacker.

Até ontem à noite, a campanha tinha atraído mais de 167 mil dólares, doados por 126 pessoas. A esmagadora maioria preferiu contribuir de forma anónima, com raras excepções. Uma delas foi Melody Lu, professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Macau, que disse fazer uma doação em nome da filha e pediu à associação para “continuar a trabalhar com empenho para tornar a sociedade de Macau mais justa”. “Acredito que a maioria são apoiantes da Novo Macau”, confirmou Sulu Sou, que admite ser possível que muitos tenham receio de tornar públicas as suas convicções. “É este o ambiente político em Macau”, lamenta o deputado.

Sulu Sou tem o seu mandato suspenso desde Dezembro passado, após ter sido formalmente acusado do crime de desobediência qualificada, devido a um protesto realizado em Maio de 2016 contra uma doação de 100 milhões de renminbis feita pela Fundação Macau à Universidade de Jinan, na China continental. O julgamento de Sulu Sou e Scott Chiang, na altura presidente da Novo Macau, foi adiado pelo Tribunal Judicial de Base no mês passado após o activista ter recorrido da suspensão. Sulu Sou perderá mesmo o mandato se for condenado a uma pena de prisão de pelo menos 30 dias.

Vários dos doadores para a campanha demonstraram apoio ao jovem deputado. “Hoje [15 de Janeiro] é o meu 17º aniversário”, escreveu um deles, “prometo recensear-me de forma antecipada para na próxima [eleição] ser mais um votante”. Questionado sobre se a sua suspensão terá levado mais residentes a contribuir, Sulu Sou reconhece que, “se calhar, há pessoas preocupadas com o futuro da Novo Macau”. Na altura do lançamento da campanha, o activista admitiu à Rádio Macau que a associação vivia com dificuldades financeiras.

Com a iniciativa a meio, Sulu Sou diz que a Novo Macau está “confiante” em chegar ao montante pretendido, que irá financiar o funcionamento do grupo pró-democrata. O orçamento da Novo Macau prevê gastos mensais na ordem das 50 mil patacas. A associação diz orgulhar-se de não receber qualquer financiamento do Governo ou da Fundação Macau, garantindo desse modo a sua independência. A sobrevivência garante-a através de contribuições dos deputados eleitos e de outros membros da associação, bem como de doações de simples cidadãos.