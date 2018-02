Receitas da MGM China em Macau sobem 3,35% em 2017

A MGM China registou um aumento de 3,35% das receitas em 2017, no valor de 15,4 mil milhões de dólares de Hong Kong, comparativamente ao ano anterior, anunciou ontem a operadora de jogo. Em 2016, as receitas foram de 14,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, de acordo com um comunicado da empresa.

Para 2017, o EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) foi de 4,6 mil milhões de dólares de Hong Kong contra 4,5 mil milhões de dólares de Hong Kong registados no período homólogo anterior.

Os lucros líquidos registaram uma diminuição de 23,3%, fixando-se nos 2,3 mil milhões de dólares de Hong Kong contra 3.000 milhões de dólares de Hong Kong em 2016.

No último trimestre do ano passado, as receitas subiram 16%, para 4,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, enquanto o crescimento do EBITDA ajustado foi de 23% para 1,3 mil milhões de dólares de Hong Kong, indicou o mesmo comunicado.

Na semana passada, a MGM China, uma parceria entre Pansy Ho, filha do magnata Stanley Ho, e a norte-americana MGM Resorts, inaugurou o segundo empreendimento, na faixa de casinos do Cotai, orçado em 2,7 mil milhões de euros.