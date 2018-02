Preço médio por metro quadrado aumentou 16% no ano passado

Comprar casa em Macau continua a ser cada vez mais caro com o preço médio por metro quadrado a ter aumentado em mais de 16% em 2017. Foi na Península de Macau que este valor mais aumentou, em quase 19%, fixando-se em 91.769 patacas. Porém, é em Coloane que as casas são mais caras, com o preço médio por metro quadrado a ultrapassar as 128 mil patacas.

Catarina Vila Nova

O preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais da RAEM conheceu um aumento de 16,8% no ano passado, em termos anuais, fixando-se em 100.822 patacas. É em Coloane que o preço médio por metro quadrado é mais elevado, fixado em 128.205 patacas, mais 15,7% face ao ano anterior. Segue-se a Taipa, com 115.160, e a Península de Macau, com 91.769, respectivamente, com aumentos de 16,7% e 18,8%. No cômputo geral de 2017, foram transaccionadas 10.581 fracções autónomas habitacionais pelo valor global de 69,44 mil milhões de patacas. Destas, 8.583 correspondiam a edifícios construídos e as restantes a edifícios em construção.

No último trimestre de 2017, o preço médio por metro quadrado das fracções autónomas habitacionais cifrou-se em 105.654 patacas, ou seja, mais 6,4% em comparação com os três meses anteriores. Esta variação trimestral é explicada, pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE), “devido à proporção das fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção transaccionadas, geralmente por preços relativamente mais elevados, face ao total de fracções autónomas transaccionadas ter aumentado substancialmente”.

Ainda no mesmo trimestre, foram transaccionadas 3.241 fracções autónomas e lugares de estacionamento pelo valor global de 21,57 mil milhões de patacas e 2.618 fracções autónomas habitacionais por um total de 17,78 mil milhões de patacas. Destas, 803 correspondiam a edifícios em construção e foram adquiridas pelo valor total de 7,36 mil milhões de patacas, o que corresponde a um aumento de mais de 200%. Tal incremento ficou a dever-se “aos complexos habitacionais de grande envergadura terem sido colocados à venda no trimestre em análise”, explica a DSE.

Segundo a mesma direcção de serviços, no último trimestre do ano passado foram transaccionadas mais fracções autónomas habitacionais de edifícios em construção nos Novos Aterros da Areia Preta, na Baixa da Taipa e no Fai Chi Kei, respectivamente, pelos preços médios por metro quadro de 137.961, 151.231 e 103.938 patacas. Quanto aos fogos localizados em edifícios construídos, estes foram principalmente vendidos nas zonas da Baixa da Taipa, dos Novos Aterros da Areia Preta e da Barra, pelos preços médios por metro quadrado de 98.795, 109.083 e 67.760 patacas, respectivamente.

No ano passado foram celebrados 14.917 contratos de compra e venda envolvendo 15.041 imóveis e assinados 13.527 contratos de crédito hipotecário referentes a 17.439 imóveis. No final de 2017 existiam 20.529 fracções habitacionais em fase de projecto, 9.324 em construção e outras 1.295 estavam a ser vistoriadas.