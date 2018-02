O primeiro chinês da Escócia, vindo de Macau

O primeiro chinês a assentar amarras na Escócia deverá ter vindo de Macau, arrisca um historiador ao PONTO FINAL. William Macao entrou também na história do país por ter levado o Governo a tribunal, tornando-se em 1819 um cidadão escocês. Ainda assim, uma vitória de pouca dura.

Vítor Quintã

A “história notável” do primeiro chinês da Escócia, conta Barclay Price, começa em 1775, quando David Urquhart regressou ao país para gozar a reforma. No barco vinha também um servente que o cirurgião da Companhia das Índias Orientais tinha adquirido na China, chamado de William Macao. “Infelizmente nada se conhece sobre o passado dele na China, nem sequer o nome chinês”, lamentou ao PONTO FINAL o historiador. Mas Barclay acredita que o apelido inglês que lhe foi dado “poderá querer dizer que ele veio de Macau, um importante porto de comércio para a Companhia das Índias Orientais”.

No final do século XVIII a cidade era ainda a única base aberta aos ocidentais que pretendiam fazer negócio com o Império da China. Era em Macau, já então sob administração portuguesa, que os comerciantes podiam residir durante o ano inteiro, ao contrário de Cantão, onde só podiam permanecer durante alguns meses. A situação só viria a mudar em 1842, com a Primeira Guerra do Ópio, que permitiu aos ingleses estabelecer-se em Hong Kong.

Até 1775, apenas quatro chineses tinham posto pé nas Ilhas Britânicas e “todos foram tratados como celebridades pela sociedade de Londres”, recorda Barclay, mas nenhum deles se estabeleceu na cidade e acabaram mesmo por voltar à China. Em comparação, William chegou sem qualquer pompa ou circunstância e foi trabalhar na remota propriedade de David Urquhart em Cromarty, no Norte da Escócia, onde foi baptizado, tornando-se mesmo o primeiro protestante católico de origem chinesa. “É surpreendente o quão invisível ele tem sido”, sublinha o historiador.

Dois anos depois, William mudar-se-ia para Edimburgo, já então a capital da Escócia, acompanhando o seu amo na altura, Thomas Lockhart, comissário da alfândega, que viria a morrer em 1780. O chinês ficou por lá como um humilde serviçal, mas quando se reformou em 1826 era já o contabilista do Fundo de Pensões da Escócia. “Sendo o único chinês na Escócia, a sua evolução profissional ao longo de 50 anos é notável”, diz Barclay.

William deu-se tão bem que, apesar dos preconceitos da época, casou-se em 1793 com Helen Ross, que vinha de “uma família bem conhecida” na região de Cromarty, tendo duas filhas e um filho antes de Helen falecer, em 1802. “Não há qualquer menção de discriminação contra ele ou a sua família”, acrescenta o historiador. “Ele falava inglês de forma fluente”, diz Barclay, e vestia-se à europeia.

Vitória em tribunal

Mas o episódio mais marcante da vida do chinês estava ainda por acontecer. No início do século XIX, “um grande número de mercadores estrangeiros estabelecidos em Londres”, diz Barclay, descobriu que a lei que criou o Banco da Escócia continha uma cláusula que naturalizava qualquer pessoa que possuísse pelo menos mil libras escocesas em acções. William foi um daqueles que aproveitou este método para tentar contornar as restrições aos cidadãos estrangeiros.

“O Governo ficou irritadíssimo”, recorda o historiador, e para pôr fim a esta brecha, as autoridades permitiram que um destes accionistas levasse o caso a tribunal em 1818. William foi o escolhido e em Janeiro de 1819 um juiz deu-lhe razão, tornando-o um cidadão naturalizado escocês. Mas o Governo recorreu e a decisão foi anulada pelo parlamento em Novembro de 1820. Ainda assim, sublinha Barclay, William “tem o estatuto singular de ter sido a única pessoa” desde a criação do Reino da Grã-Bretanha em 1707 “a ser considerada legal escocesa, embora durante menos de dois anos”.

O chinês morreu a 31 de Outubro de 1831, aos 78 anos, e foi enterrado como um protestante comum no cemitério de St. Cuthbert. Quase 200 anos depois, a vida de William foi recordada pela cidade de Edimburgo, como parte dos festejos do Ano Novo Chinês. Adam Wilkinson, director da fundação Edimburgo Património Mundial, disse ao jornal “The Times” que esta história “é fascinante, e não apenas para a comunidade chinesa, que tem sido parte integrante de Edimburgo há várias gerações”. A celebração incluiu uma palestra proferida por Barclay, que, após um ano de pesquisas, está a preparar um livro sobre a vida do primeiro chinês da Escócia. O historiador espera que “nos anos vindouros os chineses que venham a Edimburgo visitem o túmulo deste notável pioneiro”.