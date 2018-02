Nube Blanca en La Habana (2018)

RUI PAIVA, UMA CRÓNICA CUBANA

Corro para comprar uma Coca Cola. Cheguei ao aeroporto José Martí, cheio de sede, depois de um longo vôo, enfrentando a noite cálida e húmida de inverno cubano.

Temperatura e humidade numa mescla tropical.

Para meu desespero, não me aceitam euros. Somente os CUC’s (ou cucos), os pesos convertibles podem pagar uma lata de precioso líquido. Sem cucos nada feito.

Volto ao autocarro que nos levará à cidade, com paragens nos sucessivos hotéis onde se hospedariam os clientes deste transporte da agência oficial.

Engraçado, porque a Paloma e a sua colega, as minhas companheiras de viagem de Madrid até Havana, tal como o seu grupo (“- Somos siete!”) vêm connosco no mesmo autocarro.

Um percurso de mais de meia hora, onde sobressai já próximo da cidade, a figura do herói desportista, cartazes vários bem iluminados que ladeiam a estrada e mostram Fidel Castro e enaltecem a revolução.

Ronceiro, avança o mini-bus. Noite, luzes que se esvaem, um guia que vai falando da revolução, dos locais mais interessantes a visitar, da modéstia da vida. Até que entramos na cidade, despejando os turistas pelos diversos hotéis. Cada vez que sai um casal, o grupo dos 7 ovaciona alegremente, gritando “guapos!”. A 2 de Fevereiro, quando regresso de Havana, lá estão os sete na fila de embarque. Tinha que ser.

Habana Libre, Hotel Inglaterra, Hotel Dauville, onde saem eles, andamos em círculos, vejo por várias vezes as mesmas fachadas, depois sai um casal no Hotel Capri e …eis que me deixam sozinho no meu…Hotel Nacional de Havana.

Desde muito cedo acalentava o sonho de ir a Cuba. Seria uma “outra Cuba” quando em 1975 tentara ir trabalhar para a campanha da cana de açúcar, numa espécie de modalidade solidária e revolucionária de um Erasmus que não existia. Depois de várias tentativas percebi que não era para todos. Não pertencia à juventude comunista, logo seria praticamente impossível concretizar tal desiderato.

O Hotel Nacional

O Hotel Nacional é um hotel de estilo Cuba – Anos 30.

Dão-me um quarto com uma fatia poupada de vista – mar, no 7º andar, porque expliquei suavemente que sou artista e como tal gostava de ter melhor vista para fotografar e pintar aguarelas. Bem, ver o mar eu via! Claro que já era bom, porque tinha a fatia correspondente de ‘El Malecón’, mas eu sou um viajante exigente.

A noite é tranquila, se não me lembrar da feroz ventania. Confesso que estou habituado a esta natureza selvagem. As noites vão me ensinar que o estrondo do mar na rocha, bem audível, tal como o vento forte, neste Inverno caribenho, são ingredientes de época, de estação.

Digo agora que foi um “quarto de filme” para pernoitar nessa noite. E tirar umas fotos de marcação. Porque quando acordei, tomei cautelosamente o meu banho matinal, descendo para o pequeno almoço com a convicta certeza de que ia cambiar.

No dia seguinte vejo mais uns três quartos, perante a simpatia da recepcionista. Até que me fixo por uma Junior Suite no quinto andar, com vista ampla para a baía e janelão para o jardim interior, onde passarei muito tempo nas arcadas, sentado nos cadeirões de verga (género da Madeira) e almofadões de pele de cor magenta.

Passeio com um daikiri em La Floridita

Vou dar um passeio pela cidade. Sem rumo. Sem tempo medido. Entre muitas ruas e esquinas, becos e jardins, fui passando pelos pontos de referência de Hemingway.

Primeiro o “Sloppy, Joe’s Bar”, um bar moderno, cheio de brilhos e espelhos, com turistas… algo me diz que não será de época, original, talvez um espaço remodelado para “gringos”, onde tomo uma saborosa cerveja Bucanero. A que vou ver mais vezes é a ‘Cristal’, que entoam cantando. Realmente, mais tarde confirmo que esteve fechado por 48 até à reabertura há 5 anos.

‘Chapeau’! Era um ponto de encontro para (turistas) americanos.

Segue-se a Bodega del Medio, onde entro para observar o ambiente, meia vazia e escurecida. Voltarei numa próxima noite.

Depois, o Hotel Ambos Mundos que tem uma recepção deserta, num hall cheio de memórias de época dos jarrões aos sofás.

Subo ao 5º andar onde uma guia me recebe, pago 5 C.U.C’s e me explica calmamente a história daquele quartinho pequeno e relativamente humilde onde viveu o escritor americano, antes de se mudar para os arredores. Tiro umas fotografias, que são afectadas pela limitação de espaço do quarto, mas onde valorizo os pormenores mostrados.

Num largo, numa esquina, fica o “La Floridita”, onde Hemingway tomou os seus daikiris granizados.

Sento-me e tomo um daikiri! Choque de frio no estômago vazio, (estava a guardar-me para ir almoçar comida crioula em Vedado).

O empregado que me serve ao balcão é o mesmo que aparece no filme “7 Dias em Havana”. Com o seu ar majestático podia bem ser um “americano tranquilo”.

A Jornada Literária

Se há algo que quero ver em Havana, são as pegadas que Hemingway deixou. As literárias já as segui, tendo lido todos os seus livros. Houve um Verão em que nas habituais férias no Porto Moniz, na Ilha da Madeira, levei os últimos três livros por ler, para fechar o ciclo. A mansão, o bar, os bares, os salões de ‘conciertos e de danza’, o restaurante, o hotel, outros signos.

A guia da agência sugere um táxi privado, dado que como o tempo muda durante o dia pode estar fechada. Segundo me informaram no hotel se estiver chuva a Finca Vigia está ‘cerrada’!

Vou até à Finca Vigia, onde residia Hemingway. Vemos uma mansão muito bonita, fechada, que era a residência de hóspedes.

Dois edifícios se destacam. Do lado direito, está a casa dos hóspedes, em processo de renovação; de frente, mais ampla no morro vemos aquela onde residiu Hemingway, entre 1939 e 1960. Primeiro arrendou-a adquirindo em Dezembro de 1940 por 12.500 dólares norte-americanos, rezam as fontes, para aí viver com a sua terceira mulher, Martha Gellhorn, que se recusou a ficar no pequeno quarto que Hemingway tinha no 5º piso dos Hotel Ambos Mundos.

A residência pode ser visitada sem nela se poder entrar. Podemos espreitar pelas janelas, ou portas abertas, as salas de estar, de jantar, a cozinha, a casa de banho onde escrevia nas paredes o seu peso, a mesa com balas e fotografias, prateleiras e estantes pejadas de livros, muitos com ar envelhecido e marcas. Uma simbiose de escritor-leitor e de escritor- caçador, dadas as cabeças de a animais expostas nas paredes.

Omara Portuondo no Hotel Nacional de Cuba

Vejo um anúncio luminoso no jardim, com uma imagem sua sorridente.

Aquele sorriso ao mesmo tempo de espiritualidade, mas também de uma certa ironia matreira. Um olhar doce de Diva:

Gran Cena Concierto

Actuación Exclusiva de La Diva del Buena Vista Social Club

Omara Portuondo Y su grupo

Chegou apoiada, com passinhos curtos, um sorriso de Diva! Depois de uns toques instrumentais da banda, Omara cantou, quase sempre sentada, de uma forma muito dela. Viva, suave, magnífica. Foi brincando com umas coreografias, de vez em quando parava, olhava para a plateia…sorria!

Ao meu lado ficou uma fotógrafa japonesa, residente em Havana, dos seus cinquentas, cabelo preto comprido, que me disse ser a autora de algumas fotos históricas presentes no Hotel, assim como me contou ter seguido as digressões do Buena Vista Social Club a vários países, creio que ao Peru e outros destinos, destacando uma ida a Nova Iorque.

Salón 1930 – Cena Concierto

Dois dias depois assisti no mesmo salão a um espectáculo, juntando três lendas da música cubana: Orquestra Leyendas, Compay Segundo e Orquestra Aragon.

Mais uma vez a beleza da cenografia, artistas de palco de excepção e um casal de bailarinos fantástico. (ver fotos).

Dei à bailarina quando se aproximou, no final, postais de quadros meus para distribuir pelos elementos da banda. Quando saía paulatinamente da sala, a mesma vem pedir para ir ao backstage que me queriam conhecer. E assim, de repente estava eu a dar autógrafos aos elementos da banda. O Chicarita, grande cantor que acompanhei até à porta do hotel, dizia.

– Estoy cansado! Me voy a dormir. Signa el postal por favor amigo!

O alfarrabista, a alfabetização e os noivos

Entro num pequeno alfarrabista. Vejo alguns livros sobre Che.

Pergunto se não tem mais sobre a Revolução. Que sim.

Começamos a negociar e às tantas dá-me um emblema da Campanha de Albabetização, para me levar a aceitar o valor indicado. Neste momento fico sensibilizado e explico que participei nas campanhas de alfabetização de Moçambique, nos arredores de Maputo.

– Si? Entonces, tiengo algo para te mostrar!

Mostra o livro de alfabetização, ‘Venceremos’, (publicação que verei destacada no Museu da Revolução), assim como o ‘Manual para el Alfabetizador’, datado de 1961, Ano de La Educación!

‘Tema I La Revolución’, ‘Tema II Fidel es nuestro Lider’, e o ‘Tema III La Tierra es nuestra’, sobre a Reforma Agrária. Por aí fora. Fidel e Cienfuegos mais citados. Não vejo Che Guevara, mas pode ser distração minha.

No primeiro livro, abro para ver a que dedicava a primeira lição. Fico perplexo. À Organização dos Estados Americanos (OEA), com todo o Exercício A nela focado.

Note-se que Cuba é expulsa da OEA no ano seguinte, em 1962, iniciando-se nessa altura o boicote comercial e económico pelos EUA e países latino-americanos, o que o México se recusou a seguir. Irónico ou não, vou cruzar-me várias vezes com diplomatas mexicanos no restaurante em Miramar, no Hotel, sabendo pela ‘chica do coche’ que teria estado nesse dia hospedado no meu hotel o Presidente deste país.

O ‘Manual para el Alfabetizador’, é como seria de esperar uma publicação de preparação política e ideológica, muito centrada nas figuras de José Martí e Fidel Castro.

– Si! Compro! – e refazemos o preço.

Deixa-me desfeito de animação, de orgulho, quando me traz um uniforme completo, com o selo da Campanha, de duas peças de uma muchacha que participou na Campanha. Brigada Conrado Benitez! E fiquei com um ‘set’ completo, a história cubana vertida em épica história internacionalista.

Saio e vejo uma bonita noiva a entrar para um carro novo. Sorrimos e o padrinho convida para a boda, mais tarde, em Havana.

No hotel: O Rapper de Los Angeles

Entro no elevador. Um corpulento latino-americano cheio de tatuagens, brilha com os seus ouros. Ao lado uma linda mulher negra, e um outro casal. A jovem tem um bebé ao colo, o rapaz de barbicha empurra o carrinho.

– Como estás?

– Bem! e tu? És artista?

Pergunto, já que estes trajectos de elevador do Hotel Nacional são sempre interessantes, não só por se traduzirem em viagens pelo mundo, como pela amplitude humana que representam.

Faz um gesto soberano para a comitiva e focando o olhar na donzela negra diz:

– Vió? Como él notó rápido que soy um artista! Hombre! Increíble!

Pego no meu diário de viagem e com a minha lata inventada, digo:

– Can you sign your name please? Are You a well Known artist? – pergunto, mas arrependendo-me de imediato da minha pergunta tão inconsequente…

– Si! Los Angels!! Como no? Famoso!

– Ok! Vou ver isso na net, mais logo!

– Look! Will you give me your pen? I like it!! (Pois eu também, penso! Que lata a dele!)

Deve julgar ser uma Montblanc, quando na realidade é uma Pierre Cardin comprada numa daquelas ilhas que os centros comerciais em Portugal gostam de arrastar pelos corredores. Logo, uma caneta de valor contido, numa vintena de euros.

– Olha, bem “gostava” de dar, mas agora preciso dela porque estou a escrever este diário. Pode ser que outro dia.

Romeo Sanchez, artista da noite feérica, californiano, meio ‘rapper’ meio música do mundo latino americano dos casinos, covers e inéditos.

As Arcadas e o Jardim do Hotel

Passo momentos de descontracção nas arcadas do Hotel sendo sempre servido com uma simpatia enorme. Numa noite, com fome, provo a opção de tosta cubana, uma tosta de um pão do género da italiana ‘focaccia’, com queijo, fiambre e carne assada. Muito saboroso, mas demasiado grande. E oiço um grupo musical, com o Pablo (o director) a Laura (a vocalista de voz quente e doce), quente, a Margarita (uma excelente violinista, trabalha em quatro grupos diferentes e estuda afanosamente no Conservatório de Havana), outros músicos. Os membros não são sempre os mesmos. Os temas são geralmente de música cubana, mas como noutros hotéis, há espaço para os êxitos internacionais de espaços semelhantes.