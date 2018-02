MGM Cotai a 100 por cento só em Setembro

Apesar de ter aberto na semana passada, o MGM Cotai só vai estar completo em Setembro, admitiu ontem Grant Bowie. Ainda assim, o presidente-executivo da MGM China diz que as receitas do novo empreendimento durante o Ano Novo Lunar ficaram já perto do registado no MGM Macau.

Vítor Quintã

O MGM Cotai abriu finalmente as portas no passado dia 13, mesmo a tempo do Ano Novo Chinês, o segundo período mais lucrativo do ano para os casinos da cidade, isto após a inauguração ter sido adiada por cinco vezes. Mas na terça-feira (ontem em Macau) a operadora de jogo admitiu que o empreendimento ainda está longe de estar concluído, com a abertura do último espaço marcada para Setembro.

A nova coqueluche do Cotai vai ter um total de 1,390 quartos e “suites”, mas aquando da inauguração apenas “mais de 500” quartos ‘standard’ estavam disponíveis, disse na altura ao GGRAsia um porta-voz da empresa. O presidente-executivo da MGM China, Grant Bowie, não quis então comprometer-se com uma data para a abertura da totalidade do MGM Cotai. Mas ontem, durante uma conferência com investidores, Jim Murren, o presidente da empresa-mãe, a MGM Resorts, disse que o objectivo é “ter todos os quartos prontos na Primavera”.

Parece, no entanto, haver uma excepção, o The Mansion. No que toca a esta mansão luxuosa com cinco andares, que será reservada para clientes VIP, “ainda estamos a retocar todos os detalhes”, admitiu Grant Bowie. O executivo arriscou uma abertura para Setembro, mas isso não significa que os grandes jogadores vão ter de esperar até então. Quanto aos promotores de jogo VIP, disse Grant, “estamos a tentar que eles comecem [a operar] em Junho ou Julho”. O The Mansion “vai ser a última peça do puzzle que nos permitirá ter tudo no lugar”, acrescentou Jim Murren.

Enchente lucrativa

A conferência com investidores foi marcada para discutir os resultados do grupo no último trimestre, no qual a MGM China viu os seus lucros aumentar 9,2 por cento para 1,29 mil milhões de dólares de Hong Kong. A subida deveu-se sobretudo a um crescimento de 22 por cento nas receitas do jogo de massas.

Apesar de ainda não contar para estes resultados, muitas das perguntas tiveram como alvo o MGM Cotai, um empreendimento virado para o chamado mercado ‘premium’ – jogadores com bolsos fundos mas que não precisam de empréstimos dos promotores. Grant Bowie admitiu que a enchente do Ano Novo Lunar, “se não estiveres pronto, pode ser bastante assustadora”, mas defendeu que o empreendimento “saiu-se bem” do desafio. O executivo revelou que a nova propriedade teve já mais visitantes do que o casino na península e que mesmo as receitas por mesa de jogo ficaram “muito perto” do registado no MGM Macau.

A abertura do MGM Cotai contou com a presença do Chefe do Executivo, Chui Sai On, mas Jim Murren diz que não houve ainda quaisquer conversas sobre uma possível renovação das concessões de jogo, cujo prazo termina a partir de 2020. Apesar disso, o empresário acredita que “se continuarmos a cumprir as expectativas” do Governo, “seremos tratados de forma justa e estou muito confiante nisso”. Jim Murren espera que as negociações aconteçam “ainda este ano ou no próximo ano”. Em Novembro passado, durante o anúncio das Linhas de Acção Governativa para este ano, Chui Sai On prometeu revelar mais pormenores em meados de 2018.