Macau recebeu quase 160 mil turistas na terça-feira

Nesta terça-feira entraram em Macau 158.711 turistas, dos quais quase 125 mil vieram da China continental. Seguindo a tendência dos dias anteriores, as Portas do Cerco continuaram a ser a principal porta de entrada no território, tendo sido utilizada por mais de 85 mil pessoas na terça-feira.

No mesmo dia, 25 mil visitantes escolheram entrar na RAEM pelo Terminal Marítimo da Macau, 21 mil pelo Posto Fronteiriço do Cotai, 16 mil pelo Terminal Marítimo da Taipa e nove mil pelo aeroporto.

Desde que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) começou a contabilizar as entradas dos turistas durante o Ano Novo Lunar, ou seja, desde o passado dia 15, Macau acolheu um total de 826 mil pessoas. Tal valor corresponde a uma variação anual de 7,9% quando Helena de Senna Fernandes, directora da DST, estimava que o crescimento de turistas iria ficar entre 1 a 3%. Do número total de visitantes, 609 mil eram provenientes da China continental.