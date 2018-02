Inscrições para próximo ano lectivo disponíveis a partir de 1 de Março

Estarão disponíveis, a partir de 1 de Março, as inscrições para os alunos que ingressam, não pela primeira vez, no ensino infantil e nos diferentes anos de escolaridade dos ensinos primário e secundário do próximo ano lectivo. Segundo informações divulgadas pela Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), para o ano lectivo de 2018/2019, 65 escolas vão aceitar inscrições para ingresso no primeiro ano do ensino primário e outras 55 para ingresso no primeiro ano do ensino secundário.

Na página electrónica da DSEJ os encarregados de educação podem consultar o “Guia de acesso escolar” para aceder às informações sobre a inscrição dos alunos nos diferentes níveis de ensino. No documento podem ser encontradas as ligações online para as páginas electrónicas das escolas e os respectivos formulários de inscrição. Este guia pode ser consultado online ou ser obtido nas escolas, livrarias, bibliotecas e centros da DSEJ. A mesma direcção de serviços lançou ainda um apelo aos pais e encarregados de educação para escolherem uma “escola adequada”, tendo em conta as “necessidades do desenvolvimento físico e mental dos seus filhos”.

Em Dezembro último, a DSEJ divulgou que, para o próximo ano lectivo, existiam 100 vagas para o primeiro ano do ensino infantil em língua veicular portuguesa. O organismo estimava que, em 2018/2019, existirão cerca de 7.500 vagas para o primeiro ano do ensino infantil, num universo total de 6.300 crianças. As inscrições para a entrada nos infantários decorreram entre 5 e 20 de Janeiro e puderam ser feitas através da página online da DSEJ.

O Governo estima que, até 2022, as vagas nas creches correspondam a 55% da população infantil com menos de três anos. Esta é uma das metas do plano de desenvolvimento dos serviços de creches para os próximos quatro anos, divulgado em finais de 2017.