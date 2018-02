Governo revoga autorização de sucursal da CGD em Macau

O Governo revogou a autorização concedida à Caixa Geral de Depósitos (CGD) para estabelecer uma sucursal em Macau. A decisão foi ontem publicada em Boletim Oficial e vem, assim, reverter uma Ordem Executiva de 2013, que autorizava a instituição bancária, com sede em Lisboa, a estabelecer na RAEM uma instituição financeira offshore.

Com esta revogação, Macau fica sem nenhum banco português a operar no território com uma licença offshore. Ainda no mês passado, Chui Sai On tinha revogado também a autorização concedida ao Banco Português de Investimento (BPI) para o estabelecimento de uma instituição financeira offshore sob a forma de sucursal em Macau. Esta decisão datava de Agosto de 2005, quando Florinda Chan, antiga secretária para a Administração e Justiça, ocupava interinamente o cargo de Chefe do Executivo.