Filipa Queiroz apresenta documentários sobre Macau em Coimbra

Filipa Queiroz projecta hoje na Casa da Esquina, em Coimbra, os documentários “Era uma vez em Ka Ho” (2012), que co-produziu e filmou, e “Boat People” (2016), que realizou, que contam histórias que têm Macau como cenário. A jornalista e documentarista, natural de Coimbra, estará também à conversa com o público acerca da sua obra e da sua passagem pelo território, onde viveu e trabalhou na área do jornalismo durante seis anos.

“Macau tem apenas 30 km² mas quase sete vezes a população de Coimbra, uma conta que equivale a milhares de histórias por contar – ainda mais tendo em conta que muitas delas foram varridas para baixo do tapete da História, por este ou por aquele motivo. Foram duas dessas histórias que filmei durante os seis anos em que vivi lá. A primeira deu origem à segunda, por isso o cenário de ambas é a antiga ilha de Coloane, a zona mais remota e mais verde do território chinês que durante 400 anos foi administrado pelos portugueses”, refere a autora na página de divulgação do evento no Facebook.

“Coimbra a olhar Macau” partiu de um desafio lançado pela Casa da Esquina a Filipa Queiroz, actualmente a viver em Coimbra. J.F.