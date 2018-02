Exame unificado permite acesso à Universidade de Coimbra para os alunos de Macau

A partir de Março, os estudantes do território vão poder candidatar-se a cursos de licenciatura e mestrado integrado da Universidade de Coimbra utilizando o exame unificado de Macau como modalidade de acesso. O propósito é atrair estudantes locais para a instituição de ensino superior portuguesa.

Joana Figueira

Os alunos de Macau vão poder ingressar nos cursos de licenciatura ou de mestrado integrado da Universidade de Coimbra (UC) tendo por base os resultados do exame unificado de acesso ao ensino superior. Esta nova via de acesso vai permitir que os estudantes entrem em muitos cursos apenas com as notas daquele exame, sobretudo das disciplinas de Matemática, Português e Inglês; noutros, poderão ter de fazer uma prova adicional. Exclui-se a ingressão nos cursos de Medicina e de Medicina Dentária. O objectivo, contou o vice-reitor da UC, Joaquim Ramos de Carvalho, é “reforçar a presença de estudantes de Macau em Coimbra”.

“Por lei, podemos aceitar estudantes fora de Portugal desde que eles tenham feito um exame de carácter nacional ou, neste caso, local, dentro do território, cujos resultados possamos atestar e nos quais tenhamos confiança. É o caso do exame unificado [de acesso] de Macau. O ingresso na Universidade de Coimbra dos estudantes de Macau vai ficar muito simplificado a partir deste ano lectivo”, disse Ramos de Carvalho ao PONTO FINAL. “Só com a nota de Português do exame unificado de Macau, [o aluno] pode candidatar-se ao curso de Direito da Universidade de Coimbra, que é, penso eu, muito interessante”, exemplificou o dirigente.

O vice-reitor explicou que foi feito um acordo entre as universidades portuguesas e o Governo de Macau que “permite validar que as notas que os alunos apresentam foram, de facto, as notas que eles obtiveram”, o que “dá confiança e seriedade ao processo”. A via de acesso facilitada aos cursos da UC será implementada já na segunda fase da candidatura para o ano lectivo 2018/2019, período que começa no próximo dia 1 de Março e se prolonga até ao dia 20 de Abril. “Os alunos de Macau já poderão usar essas notas para ingressarem e começarem, aqueles que tiverem sucesso na candidatura, as suas aulas aqui em Setembro”, disse Ramos de Carvalho.

Os estudantes locais “podem ingressar em todos os cursos, excepto nos cursos da Faculdade de Medicina por restrição do Governo Português, que não abre vagas para estudantes não portugueses em Medicina e em Medicina Dentária. Mas, para os outros cursos, eles podem usar as notas de Português, de Inglês ou de Matemática, e quais as notas que usam depende de curso para curso”.

A tabela de mapeamento entre os resultados do exame unificado de acesso de Macau (que serão utilizados para o cálculo da nota de candidatura) e o acesso à UC vai ser lançada nos próximos dias, juntamente com todas as páginas de apoio e de orientação. O mecanismo de acesso às instituições de ensino superior locais, lançado pelo Governo no ano passado, conta com a adesão do Instituto Politécnico de Macau (IPM), da Universidade de Macau (UMAC), do Instituto de Formação Turística (IFT) e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST). As quatro instituições de ensino desenvolvem, em conjunto, o exame de acesso de quatro disciplinas: o Português, o Chinês, o Inglês e a Matemática.

Confúcio: Quase 100 alunos do curso de Medicina da UC optaram por disciplina de Medicina Tradicional Chinesa

No corrente ano lectivo, quase 100 alunos do curso de Medicina da Faculdade de Medicina da UC seguiram a disciplina de opção de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, ministrada pelo Instituto Confúcio da universidade depois de proposta pelo médico e ali docente Ye Xiao. “Cerca de 100 futuros médicos [portugueses] já tiveram o primeiro contacto com as terapias tradicionais da Medicina Chinesa e acho que isso é o mais relevante. O sucesso com estes estudantes foi enorme”, destacou Joaquim Ramos de Carvalho.

Porquê o interesse crescente? “Acho que existe muita curiosidade porque, obviamente, existe, nas sociedades ocidentais, muita informação mas nem sempre muito fiável sobre as técnicas de Medicina Tradicional Chinesa. O facto de os alunos terem aqui, dentro da Faculdade de Medicina, por parte de uma pessoa que vem de uma universidade de Medicina Tradicional Chinesa, da China, acesso a informação que é credível, que é fiável, que não está sujeita àquela incerteza que às vezes se tem nestes domínios, acho que é uma fórmula de muito sucesso.”

Do total de alunos que frequentaram e frequentam o curso disponibilizado pelo Instituto Confúcio da UC – inaugurado em 2016 com o propósito de contribuir para a difusão da língua e cultura chinesas –, serão seleccionados 15 para, no final do corrente ano lectivo, visitarem por um período de duas semanas a Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Zhejiang, em Hangzhou.

Esta instituição de ensino superior tem um hospital universitário (tal como a UC dispõe do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra), e o acordo de cooperação entre a Região Centro de Portugal e a província de Zhejiang, na área da saúde, permite “muitas trocas e visitas de responsáveis hospitalares entre Hangzhou e Coimbra”. O vice-reitor da UC assumiu ainda a vontade de alargar, para fora da universidade, a hipótese de pessoas interessadas entrarem em contacto com estas terapêuticas alternativas.

UC e Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) assinam protocolo de cooperação

A Universidade de Coimbra (UC) e a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) celebram hoje um protocolo que tem como objectivo estabelecer uma cooperação académica, científica e cultural entre as duas partes, com vista à realização conjunta de actividades de natureza académica, científica, técnica, pedagógica e cultural.

O vice-reitor da UC, Joaquim Ramos de Carvalho, destaca a aposta, no curto prazo, na área da formação para empresários e na área do acesso a fundos europeus que estão destinados a estimular as relações académicas, económicas em geral, entre a Europa e a China.

“O protocolo faz sentido dentro da nossa estratégia de reforço das nossas ligações com a China, objectivo ao qual temos dedicado bastante energia e esforço e em que temos tido algum sucesso. Nós esperamos que, através deste protocolo, o conhecimento que é produzido na universidade possa ser disponibilizado também para os empresários e para o reforço das relações comerciais e económicas entre Portugal e a China”, disse Ramos de Carvalho ao PONTO FINAL. J.F.