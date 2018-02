Auto-silo Este da nova ponte vai poder acolher três mil automóveis ligeiros

O auto-silo localizado no lado Este do Posto Fronteiriço de Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau vai ter uma capacidade total de três mil lugares para automóveis ligeiros, segundo indica um despacho do Chefe do Executivo, ontem publicado em Boletim Oficial. Os condutores que queiram utilizar um dos lugares disponíveis terão que fazer uma marcação prévia até 12 horas antes do início do período de tempo pretendido. Os preços praticados são de 180 patacas por cada período, sendo que o diurno vai das 10 até às 22 horas e o diurno das 22 até às 10 horas do dia seguinte.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego poderá alterar o número de lugares de estacionamento disponíveis, devendo afixar um aviso com sete dias de antecedência. Os veículos com capacidade superior a nove passageiros, com peso bruto superior a 3,5 toneladas ou com altura superior a dois metros estão interditos de entrar no Auto-silo Este.

À semelhança do Auto-silo Oeste do mesmo posto fronteiriço, também este irá ser encerrado uma hora depois de ser içado o sinal de tempestade tropical nº8 ou superior ou quando for emitido o aviso de ‘storm surge’ de grau preto. O Auto-silo Oeste terá capacidade para 3.089 automóveis e 2.054 motociclos e nele serão praticadas tarifas distintas para o período nocturno e diurno. Os condutores de automóveis terão de pagar seis patacas por hora durante o dia e três patacas por hora durante a noite. Os motociclistas vão pagar duas patacas por fracção horária no período diurno e uma pataca por hora no período nocturno.

O Posto Fronteiriço de Macau da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ficou concluído em Dezembro último, tendo a sua construção levado um ano. A empreitada foi adjudicada à sociedade de Nam Kwong União Comercial e Industrial pelo valor global de 10 mil milhões de patacas. No canal Zhuhai-Macau vai ser aplicado o novo modelo de controlo fronteiriço designado inspecção fronteiriça integral. C.V.N.