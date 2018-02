António Graça de Abreu leva portugueses a conhecer a China “e a nós próprios”

O historiador António Graça de Abreu vai mostrar a China monumental, histórica e portuguesa numa viagem cultural promovida pela Fundação Oriente entre 14 e 29 de Março. A partida faz-se de Lisboa, com passagem por Hong Kong e Macau, com destino a Guilin, Xangai e Pequim. As inscrições estão fechadas, mas se houver ainda interessados, a agência de viagens que organiza a logística assegurou ao PONTO FINAL que pode tentar integrar os viajantes de última hora no itinerário.

Cláudia Aranda

São já mais de 40 anos de conhecimento e muita bagagem sobre a China que o historiador e tradutor António Graça de Abreu vem acumulando ao longo de inúmeras expedições a este país, onde chegou pela primeira vez nos anos de 1970, como tradutor das Edições de Pequim. “Já tenho a China atrás de mim há muitos anos, fui em 1977. O que me levou a ir foi conhecer o país e viajar. Vivi quatro anos e meio em Pequim e depois passei para Xangai”, explicou o especialista em cultura chinesa, ontem, em conversa com o PONTO FINAL, a partir de Portugal. Esta era uma época difícil para os chineses: “racionava-se a luz, a água, a comida, em Pequim, as pessoas estavam autorizadas a usar apenas uma lâmpada nos pequenos quartos onde viviam”, recorda.

António Graça de Abreu chegou à China com o Partido Comunista de Portugal – marxista-leninista [PCP (m-l)]. “Era um daqueles partidos radicais de esquerda, mas que era o único que tinha relações institucionais com o Partido Comunista da China. Eu conhecia pessoas no PCP (m-l), que me convidaram a trabalhar na China, nas Edições de Pequim, em línguas estrangeiras, e foi aí que estive até Dezembro de 1981. Depois voltei à China, já sem o partido atrás, e andei por Xangai. Só regressei de vez em 1983. Essa foi a minha aprendizagem do mundo chinês”, explica.

O historiador, professor de sinologia e tradutor vai acompanhar este ano mais uma Viagem Cultural à China, promovida pela Fundação Oriente, entre 14 e 29 de Março. Há, para já, 13 pessoas inscritas na viagem, que custa 4.370 euros (cerca de 44 mil patacas), com bilhetes de avião, vistos, alojamento e alimentação incluídos, adiantou Ana Castro, da agência “EMVIAGEM”, que trata da parte logística. Segundo Ana Castro, apesar das inscrições já terem encerrado a 31 de Janeiro, caso ainda apareçam interessados, estes podem entrar em contacto com a agência e verificar se ainda é possível integrarem a viagem aos mesmos preços.

A mostrar a China desde 1992

“Acompanho pessoas em viagens à China desde 1992, creio que esta é a 19ª viagem, interessa-me sempre a parte cultural, levar as pessoas a lugares que dão uma visão do país, conhecer a grande China e a nós próprios”, diz o especialista que tem dedicado a sua actividade à investigação da presença portuguesa na China e em Macau e, também, à cultura chinesa.

“Macau é especial, e as pessoas gostam de Macau, portanto começamos pelo Sul, Hong Kong, Macau, que é sempre a descoberta. Ou, a redescoberta, há pessoas que participam nestas viagens que já aí estiveram. Depois, desde Macau, entramos na Grande China, pelas Portas do Cerco, vamos de autocarro, 130 quilómetros, para Cantão, onde apanhamos o TGV para Guilin, aquela cidadezinha especial”, descreve o historiador e viajante, que diz ter a vantagem “de falar um bocadinho de chinês”.

Em Guilin, o grupo vai fazer uma descida do rio Li, com uma duração aproximada de quatro horas. O destino é Yangshuo. “Naqueles 86 quilómetros que se fazem, a paisagem é uma maravilha, por entre os morros enormes de pedra”, prossegue o historiador. Segue-se Chongqing, “que é aquela mega-cidade, a maior cidade da China, com 30 milhões de habitantes, bem no interior na China, no alto do rio Yangtze. Ficamos um dia em Chongqing, vamos ver os pandas porque estamos junto à província de Sichuan, que é o lugar mágico dos pandas, Em Chongqing iniciamos a descida do Yangtze, o terceiro maior rio do mundo”.

A descida do rio Yangtze inclui a passagem pelos desfiladeiros de Qutang e de Wu e visita aos afluentes de Shennv ou Shennong, com chegada à barragem das Três Gargantas. “Hoje em dia o Yangtze está diferente, antes corria com muita força, as águas eram muito inclinadas, hoje, com a barragem, criaram uma albufeira com uns 600 quilómetros, com vantagens, porque vamos sossegadinhos entre as montanhas, aquelas montanhas mágicas, com quase três mil metros de altitude, entre dois mil e três mil, com o rio lá no fundo, é outro dos lugares bonitos da China”, conta António Graça de Abreu.

Presença portuguesa em Pequim e Xangai

A paragem seguinte é Xangai: “A maior metrópole da China, não em termos de população, mas de dinamismo próprio da cidade, com características únicas, com muita história”, descreve António Graça de Abreu. Pequim é o destino final. A viagem é realizada em comboio TVG, com duração de apenas quase cinco horas para um percurso de cerca de 1300 quilómetros.

Na capital, António Graça de Abreu vai mostrar “a Pequim histórica e monumental”. “Interessa-me sempre levar as pessoas a lugares de presença portuguesa na China, levo-as sempre às igrejas dos velhos jesuítas portugueses que viveram na China”, diz.

Em Pequim, o historiador vai levar o grupo a visitar a igreja católica de Nantang, também conhecida por igreja da Imaculada Conceição, fundada por Matteo Ricci, em 1601, “onde viveram a maioria dos padres jesuítas”. E a igreja de Dong Tang, ou igreja de São José, fundada pelo português Gabriel Magalhães e o italiano Luis Buglio, em 1650. “É curioso as pessoas sentirem que numa cidade como aquela há igrejas católicas, abertas, a funcionar ao culto, e cheias”, refere.

O historiador acredita que o estabelecimento de relações institucionais entre a Santa Sé e o Partido Comunista Chinês poderá estar para breve, apesar do controlo que o partido exerce sobre a igreja, no país, e com o qual a Santa Sé não está de acordo. Em Xangai, salienta, “há mais de 100 igrejas”, e também há “restos de presença portuguesa”, associados à religião e aos antigos macaenses que foram para Xangai, na sequência da abertura e crescimento da cidade. Depois, conclui, “regressamos a Portugal, com a barriguinha cheia de China”.