Académico da UM descobre manuscrito com mais de 800 anos

Passou por uma longa e sinuosa jornada, a partir de Pequim ao Sul de Jiangsu, área de Lingnan, para Macau, antes de chegar a Singapura onde foi finalmente arquivado pela NUS Chinese Library. A descoberta de um manuscrito feito de papel artesanal chinês de alta qualidade, usado no Templo Faxi, no município de Haiyan, que remonta a mais de 800 anos, foi feita por Li Ping, professor do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Macau (UM).

O estudo prolongou-se por dois anos e meio, sendo que o docente participou em viagens de campo com os seus alunos para a National University of Singapore (NUS) Chinese Library para examinar a cópia do manuscrito Shiji, também conhecido como “Records of the Grand Historian”. Li Ping, também professor visitante no Centro de História e Cultura Chinesa da UM, defende que a investigação que conduziu produziu cinco importantes descobertas.

Para além de ter sido escrito há mais de 800 anos e ter percorrido milhares de quilómetros, “o manuscrito foi escrito em ‘script’ regular e inclui mais de 500 mil caracteres. Quem o escreveu foi Jiang Ligang, um dos melhores calígrafos na área do ‘script’ regular da Dinastia Ming”, “é muito importante nos estudos de emenda textual porque é diferente de qualquer outra versão existente do Shiji” e o seu prólogo “foi escrito pelo grande chanceler Gu Dingchen durante a era Jiajing da Dinastia Ming”, refere um comunicado da UM.

A descoberta é resultado do projecto de pesquisa científica da UM nas várias interpretações de “Twenty-Four Histories” encontradas no estrangeiro e do estabelecimento de uma base de dados na UM. A descoberta foi avaliada anonimamente por especialistas de campos da história, ciência da documentação, fabrico de papel e caligrafia da equipa editorial da revista Historical Research, e foi publicada na sexta edição da revista em 2017. J.F.